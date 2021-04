Chove em pelo menos 20 municípios do Ceará neste sábado; veja a previsão

Pelo menos 20 municípios amanhecerem com chuva neste sábado (3), no Ceará, de acordo com dados atualizados às 10h pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídrico (Funceme).

[Atualização às 11:52, de 03/04/21] O Sistema Verdes Mares noticiou anteriormente que choveu em 59 municípios. A informação correta é que apenas 20 cidades registraram chuva neste sábado (2).

Foi em Cariré, no Noroeste do Estado, onde se observou o maior volume, com 45,3 milímetros (mm). Em seguida, Reriutaba (39 mm) e Santa Quitéria (27 mm).

Em Fortaleza, não houve registros de chuva até a publicação desta matéria.

Veja a lista dos 10 municípios que registram as maiores precipitações:

Cariré: 45,3mm

Reriutaba: 39mm

Santa Quitéria: 27mm

Tianguá: 14,2mm

Paracuru: 13,6mm

Viçosa do Ceará: 11,6mm

Guaiúba: 10mm

Cariré: 8mm

São Gonçalo do Amarante: 7mm

Frecheirinha: 6mm

Previsão do tempo

A previsão da Funceme para esse sábado é de nebulosidade variável em todas as regiões do Estado. Segundo o órgão, há possibilidade de chuva na faixa litorânea do Ceará, na Ibiapaba, no Maciço de Baturité e na região Jaguaribana.

Isso significa que a fração de céu encoberta de nuvens será variável, e as chuvas podem ocorrer entre 5% e 20% das áreas citadas.

No domingo (4), a projeção se repete.

A estimativa é de nebulosidade variável em todas as regiões, mas deve chover novamente na faixa litorânea e na Ibiapaba.