Ceará ultrapassa 14 mil mortes por Covid-19

O Ceará ultrapassou, nesta quarta-feira (31), a triste marca de 14 mil pessoas mortas pela Covid-19. Segundo o IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), 14.149 pessoas perderam a vida por complicações da infecção, 282 a mais do que o total registrado no sistema no dia anterior. Os dados foram colhidos às 18h15.

Do total de óbitos confirmados, 17 aconteceram nas últimas 24 horas, aponta o balanço da Sesa.

Desde o início da pandemia, 539.569 pessoas foram infectadas pelo coronavírus no Ceará. Até o momento, o Estado identificou 380.475 casos recuperados. Outros 77.767 registros são investigados.

O Brasil bateu recorde de mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, com 3.869 óbitos.

Internações em alta

A gravidade do cenário também é vista nas taxas de internação da rede de saúde. Dos pacientes adultos acamados no Ceará, 95,85% estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

As enfermarias para adultos estão com 80,41% de ocupação. Já as UTIs infantil e neonatal estão com taxas de ocupação de 66,67% e 43,59%, respectivamente.

Nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), 518 pessoas com o novo coronavírus são atendidas, 220 estão em máscara de reservatório e 98 em ventilação mecânica.

O Estado ainda tem 961 pacientes aguardando transferência para leitos, sendo 256 só em Fortaleza. Do total, 548 aguardam um leito de UTI e 413 de enfermaria.