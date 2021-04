Ceará teve média de 3.243 novos infectados por Covid-19 por dia no mês de março

O Ceará teve contabilizados, em março, 3.243 novos casos de Covid-19 por dia, em média. No mesmo mês, foram registradas 78 mortes diárias no Estado em decorrência da doença. Os dados são do IntegraSUS, plataforma da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

De acordo com informações da mesma plataforma, a faixa etária de 35 a 39 foi a mais infectada entre os homens, com 4.866 casos. Entre as mulheres, foi a de 30 a 34 anos, com 5.255. Porém, a taxa de letalidade é maior nos mais velhos, principalmente na população de 80 anos ou mais, sendo de 26,22%.

Conforme estudo produzido por dois cientistas da Universidade Estadual do Ceará (Uece), já era esperado que o mês passado tivesse números altos de casos, pois, seria o momento em que o pico da segunda onda seria atingido. Com o findar do mês, os números de casos chegaram a 88.307 e o de mortes, infelizmente, atingiu 2.392.

A mesma pesquisa previu que em abril, a partir do dia 15 até o dia 21 o processo de queda dessa curva terá início. Mas, segundo uma outra projeção, feita pelo Sistema de Monitoramento Preditivo (Simop) da Universidade Federal do Ceará (UFC), o número de mortes só estabilizará entre o fim de abril e início de maio.

Mais testagens

O número alto de casos pode ser resultado de um protocolo maior de testagem adotado. Segundo o levantamento da Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), de janeiro a 21 de março de 2021, foram realizados três vezes mais testes rápidos para identificação do Sars-Cov-2 no organismo do que no período de abril a dezembro de 2020 no Ceará.

Foram, somente neste ano, 240.174 testes feitos, de acordo com a Abrafarma. Destes, 62.041 obtiveram um resultado positivo (25,8%). No ano passado, o número total foi de 75.084, com 15.901 positivados (21,2%).