Ceará tem cenário favorável para chuvas em todas as macrorregiões nesta terça-feira (18)

Cidades do Litoral Norte, Ibiapaba, Cariri e Sertão Central e Inhamuns devem registrar chuvas nesta terça-feira (18). Nessas macrorregiões, o céu irá variar de nublado a parcialmente nublado. A previsão é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Também há indicativo de "alta possibilidade" de precipitações no Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité e Jaguaribe, onde o céu estará parcialmente nublado.

Com temperatura mínima de 24°C e máxima de 33°C, Fortaleza terá chuva e céu com poucas nuvens à tarde e à noite.

"Áreas de instabilidade continuam a favorecer a formação das nuvens de chuva no Ceará, especialmente entre segunda e terça-feira", explicou a gerente de Meteorologia da Funceme, Meiry Sakamoto.

Registros em 24 horas

Entre as 7h dessa segunda (17) e as 7h desta terça-feira (18), choveu em 50 municípios do Ceará. O maior volume no intervalo foi anotado em São Benedito, na Serra da Ibiapaba, com 61,4 mm.

Os principais acumulados de chuva, conforme atualização do portal da Funceme às 7h50, ocorreram em:

Jucás 50 mm

Cariús 44 mm

Iguatu 44 mm

Mombaça 43,6 mm

Tauá 38,2 mm