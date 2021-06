Ceará recebe novos lotes das vacinas AstraZeneca e Pfizer nesta quarta-feira (30)

O Governador Camilo Santana anunciou, durante entrevista no Bom dia Ceará, que o Ceará receberá um novo lote da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca e da Pfizer ainda nesta quarta-feira (30). O número total de imunizantes será de 137.980. Com 86.500 da AstraZeneca e 51.480 da Pfizer.

"Estamos recebendo novas doses hoje da AstraZeneca para dar continuidade ao nosso plano de imunização", disse Camilo.

A expectativa da chegada de um novo lote do imunizante aumentou desde que a Secretaria de Saúde de Fortaleza divulgou que o estoque de primeiras e segundas doses de vacinas contra a Covid-19 em Fortaleza são suficientes apenas para atender quem estiver agendado nesta quarta-feira (30) .

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

Novas compras

O Governador voltou a reforçar que a intenção do Ceará é comprar vacinas diretamente com países e indústrias farmacêuticas, evitando assim depender unicamente dos imunizantes enviados pelo Ministério da Saúde.



"Todos os dias temos procurado o Ministério da Saúde para aumentar o número de vacinas que Ceará vem recebendo. Temos pessoas do Estado na China negociando compra direto com o país", disse Camilo.