Ceará recebe 186.660 doses de AstraZeneca nas próximas horas, informa Camilo

O governador Camilo Santana (PT) informou, nesta quarta-ferira (27), que o Ceará receberá imediatamente 186.660 doses de AstraZeneca. O lote de vacinas deve chegar "nas próximas horas" e vem após a informação de que o atraso na aplicação de segunda dose (D2) do imunizante prejudicou a finalização do esquema vacinal de cearenses nos últimos dias.

"O lote deve ser repassado nas próximas horas ao Ceará, segundo o ministro substituto da Saúde, Rodrigo Cruz, com quem conversei por telefone há pouco", escreveu Camilo Santana em publicação no Instagram.

Legenda: Publicação de Camilo Santana foi feita no Instagram Foto: reprodução/Instagram

Além do novo lote com vacinas AstraZeneca, o Ceará receberá mais 30.420 doses de imunobiológicos da Pfizer. Ainda segundo Camilo, o secretário da Saúde do Estado, Marcos Gadelha, segue em Brasília para reunião nesta tarde de quarta-feira.

Aplicação de 2ª dose

Ainda em outubro, o Ministério da Saúde (MS) afirmou, em nota, que concluiu o envio aos estados de todas as doses de AstraZeneca necessárias para completar o esquema vacinal da população adulta brasileira.

Entretanto, segundo dados do LocalizaSUS, inseridos pelo Ceará, o Estado aplicou como primeira dose (D1) cerca de 72 mil que haviam sido destinadas pelo Governo Federal para a D2.

Em nota enviada nessa terça (26) ao Sistema Verdes Mares, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou que "para suprir excepcionalmente as necessidades dos municípios cearenses", a reserva técnica de vacinas da AstraZeneca tem sido administrada.

"A Pasta enviou ao Ministério da Saúde, na segunda-feira (25), ofício solicitando a reposição de 186.660 doses deste imunizante. O objetivo é recompor a reserva técnica do Estado, que neste mês já enviou mais de 81.400 doses aos municípios que aplicaram segundas doses como primeiras doses", explica a Sesa. Só Fortaleza precisa de 105.195 doses "nas próximas semanas", conforme a Sesa.

O quantitativo corresponde ao que agora será enviado ao Ceará pelo Ministério.

Doses ao Ministério da Saúde

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, responsável pela produção de AstraZeneca no Brasil, entregou, ainda na terça, 4,5 milhões de doses da vacina ao Ministério da Saúde para distribuição pelo Plano Nacional de Imunizações (PNI).

"Há também previsão de liberação de novas doses até o fim da semana", afirmou, em nota, a fundação. Porém, não foi informado um cronograma de repasse para todos os estados brasileiros.