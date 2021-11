Ceará Natal de Luz 2021 começa nesta quinta (21) com volta do Coral da Luz

O tradicional Ceará Natal de Luz 2021 chega à sua 25ª edição nesta quinta-feira (25), com o lema "A Luz da esperança em você", trazendo o encanto natalino a cearenses e turistas que visitam o Estado. Com apresentações artístico-culturais on-line e presenciais, o evento segue até o dia 23 de dezembro e terá convidados especiais.

O espetáculo de abertura da programação ocorre no Parque das Crianças, no Centro, e é assinado pelo grupo teatral Blitz. O enredo traz a história de uma comunidade fictícia do Ceará que realiza preparativos para o Natal.

A apresentação traz convidados especiais, como os sanfoneiros e compositores Waldonys e Chambinho do Acordeon, a cantora Amelinha e a dupla sertaneja Luis Marcelo e Gabriel.

Coral da Luz

O Coral da Luz, uma das atrações mais esperadas do evento natalino, voltará a se apresentar. Após não vir a público da forma tradicional em 2020 devido à pandemia da Covid-19, uma tradição iniciada em 2002 foi quebrada, mas será reformulada neste ano.

Legenda: Coral da Luz terá apresentação de artistas junto às crianças em alguns dias Foto: Thiago Gadelha

A partir desta quinta, meninos e meninas se apresentarão diariamente das sacadas do Hotel Excelsior, na Praça do Ferreira, às 18h. O grupo, formado por crianças e adolescentes, cantará seguindo o decreto estadual em vigor e os protocolos sanitários de combate ao coronavírus.

Em alguns dos dias de coral, cantores como Chambinho do Acordeon, Vannick Belchior, Marcos Lessa, Waldonys e João Cláudio Moreno se apresentarão com as crianças.

Caminhão da Luz

Além do Coral da Luz, outra atração que fez bastante sucesso na Capital voltará: o Caminhão da Luz.

A partir das 19h30 desta quinta, o veículo, iluminado e decorado com adornos de Natal, percorrerá a cidade da área nobre à periferia levando a magia natalina à população. A primeira partida sairá da Praça Portugal, no bairro Aldeota, e percorrerá as avenidas Dom Luís, Abolição e Beira-Mar.

Ao todo, serão 22 percursos ao longo de todo o evento, os quais ocorrem a partir das 19h30 de segunda a sexta-feira. Nos fins de semana, o caminhão larga às 18h30. Os itinerários completos estão no site do Ceará Natal de Luz.

Árvore de redes

Aclamada por cearenses e turistas, a árvore de Natal feita de redes estará montada nas praças do Ferreira, no Centro, e Portugal, com 25 e 36 metros de altura, respectivamente. O acender das luzes de ambas as árvores ocorrerá também nesta quinta, e com novidade ao público.

Legenda: As redes foram usadas pela primeira vez para construir as árvores de Natal da Capital em 2007 Foto: Thiago Gadelha

A árvore erguida na Praça Portugal terá um espetáculo de luzes e som. A partir das 18h, a cada 30 minutos, os passantes pela região poderão assistir a luzes estroboscópicas com um acendimento sincronizado e uma trilha sonora emocionante.

Homenagem a Belchior

O cantor e compositor cearense Antônio Carlos Belchior, conhecido apenas como Belchior, que faria 75 anos em 26 de outubro deste ano, será relembrado e celebrado ao longo do evento. A filha caçula do artista, Vannick Belchior, abrirá as comemorações ao pai, que também contará com outras shows.

A obra do artista ganhará interpretações especiais na homenagem "“Elas cantam Belchior, um tributo a um ícone da nossa música", com vozes de cantoras marcantes na música brasileira. Além da filha do cantor, participarão Solange Almeida, Elba Ramalho, Daíra e Amelinha.

Os shows ocorrerão na Cidade da Criança, popularmente conhecida como Parque das Crianças.

Decoração especial

Diversos órgãos, entidades e prédios públicos ganharão elementos e iluminação do Ceará Natal de Luz, os quais são inspirados nos traços de Mino Castelo Branco e Espedito Seleiro. A decoração, branca e dourada, estará presente nos seguintes locais:

Praça do Ferreira;

Praça José de Alencar;

Praça Portugal;

Praça Luiza Távora (Praça da Ceart);

Praça Cristo Redentor;

Parque Pajeú;

Paço Municipal (sede da Prefeitura de Fortaleza);

Palácio da Abolição (sede do Governo do Estado);

Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL);

Federação das CDLs do Ceará (FCDL-CE);

Faculdade CDL;

Estoril;

Universidade de Fortaleza (Unifor);

Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec);

Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB);

Instituto Histórico do Ceará;

Câmara Municipal de Fortaleza;

Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região (TRT)

Avenida Monsenhor Tabosa;

Rua Floriano Peixoto;

Lagoa da Parangaba.

Além de fazer refletir sobre a importância de espalhar positividade para o Ceará e o mundo, o evento reforça a consciência ambiental buscando reduzir os problemas climáticos. Dessa forma, uma iniciativa em prol do verde faz troca de garrafas plásticas por mudas, devendo distribuir 100 mil delas neste ano.

Entre as espécies distribuídas estão mudas de caju, acerola, goiaba, palmeira, noni, sapoti, pitanga, ata, graviola, manga, açaí e ipê.

Organização

O Ceará Natal de Luz tem direção artística do músico Potiguar Fernandes Fontenele, o Maestro Poty. Com carreira iniciada aos 15 anos, o artista se engajou no coral do Instituto Federal do Ceará (IFCE), quando a instituição ainda se chama Escola Técnica. do Ceará.

O evento é apresentado pelo Ministério do Turismo, por meio da Secretaria Especial da Cultura, e a realização fica a cargo do Instituto CDL de Cultura e Responsabilidade Social e da CDL de Fortaleza.

Além disso, o Ceará Natal de Luz conta com diversos patrocinadores, como Indaiá, Esmaltec, Nacional Gás, Assembleia Legislativa do Ceará, Banco do Nordeste, Café Santa Clara, Enel, Newland, Normaltel, Unimed Fortaleza e Zenir.

A programação tem apoio do Sistema Verdes Mares (SVM), do Sesi/Fiec, da Casa Pio, da Fábrica Fortaleza, da Prefeitura de Fortaleza — por meio da Secretaria Municipal de Cultura — do Sindiônibus, da Mob Telecom, da Faculdade CDL, do Governo do Estado — por meio da Casa Civil e da Câmara Municipal de Fortaleza.