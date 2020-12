Ceará contabiliza 315.328 casos confirmados de Covid-19 e 9.784 óbitos pela doença

Foram notificados 315.328 casos confirmados de Covid-19 e 9.784 mortes causadas pela doença no Ceará. Ao total, 257.263 pessoas já se recuperaram da doença no Estado. Nas últimas 24h, nenhuma morte foi registrada. Os dados são da plataforma IntegraSUS, atualizada às 18h59 deste sábado (12).

O Ceará tem um total de 995.523 casos notificados. Segundo as informações, 39.519 casos ainda estão em investigação. No Estado, a taxa de letalidade é de 3,1%.

Em Fortaleza, a incidência de contaminação da doença é de 2.773,4. A Capital possui 74.031 casos positivos e 4.049 óbitos, sendo a cidade cearense com os maiores números registrados.

Juazeiro do Norte, no Cariri, tem 16.725 confirmações de Covid-19, 313 mortes e incidência de 6.099,4. O município é o segundo com mais casos. Sobral, localizada na Região Norte do Estado, apresenta 12.817 diagnósticos positivos e 321 óbitos.

Caucaia é a segunda cidade com maior número de mortes, com 365. No local, foram registrados 6.901 casos e incidência de 1.909,5. Maracanaú tem 8.304 casos positivos e 260 óbitos, enquanto Maranguape notifica 5.664 casos e 119 mortes.

As cidades com maiores incidências de casos da doença, em números proporcionais a 100 mil habitantes, são registradas em Acarape (12.974,7), Frecheirinha (11.085,8), Crateús (8.710,1), Groaíras (7.282,3) e Quixelô (7.201,1).