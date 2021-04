Ceará chega a 14.407 mortes por Covid-19

O Ceará perdeu 14.407 vidas para a Covid-19 desde o início da pandemia, de acordo com a plataforma IntegraSUS, atualizada às 09:01 deste domingo (4) pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). Não foram registrados óbitos nas últimas 24 horas.

O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus chega a 552.009, no Estado. Ao todo, foram notificados 1.604.928 casos suspeitos e 75.816 ainda estão em investigação.

Se recuperaram 388.598 pacientes. A taxa de letalidade da doença está em 2,6%.

Internações

Segundo o IntegraSUS, 95,09% das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para pacientes adultos com Covid-19 estão ocupadas, no Ceará. As UTIs infantil e neonatal estão com 66,15% e 26,67% de ocupação, respectivamente.

Já as enfermarias para adultos estão com 81,79%. Nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), 360 pessoas com o novo coronavírus são atendidas, 171 estão em máscara de reservatório e 82 em ventilação mecânica.

Estão à espera de leitos 877 pacientes. Destes, 539 para UTIs e 338 para enfermarias.