Hospital de campanha para Covid-19 começa a funcionar neste domingo em Messejana

Neste domingo (4) uma nova unidade de campanha para Covid-19 começou a funcionar. Localizado em Messejana, o hospital possui mais de 38 leitos de enfermaria. Com ele, agora existem 4.828 leitos exclusivos para pacientes com coronavírus em todas as regiões do Estado.

De acordo com Camilo Santana, através de publicação em seus perfis nas redes sociais, a ampliação continuará nas unidades do Hospital Geral de Fortaleza e Waldemar Alcântara, na Capital; e no Interior, nas cidades de Juazeiro do Norte (HRC), Sobral (HRN), Quixeramobim (HRSC) e Crateús (São Lucas).

Conforme dados da plataforma IntegraSUS, com atualização feita neste domingo (4), às 13h05, a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva é de 92,29%, nas enfermarias este número é de 81,16%. No momento, 870 cearenses aguardam por um leito, destes 544 para UTI e 326 para enfermarias.

Novos leitos

Ao todo, existem 107 solicitações para leitos de UTI ou enfermaria. Destes, apenas 57 foram confirmadas. Ainda em março (28), o governador Camilo Santana anunciou a construção de mais 300 leitos para pacientes com Covid, que serão anexados aos hospitais da rede Sesa.

O Governo do Estado já adquiriu dois hospitais para o atendimento de pacientes covid, e segundo Camilo, um terceiro já está sendo negociado, pois embora o Ceará tenha 60% de leitos a mais, a demanda está sendo maior devido o grande número de pacientes aguardando transferência.

Segundo postagem em seu perfil no Instagram, o governador afirmou que o principal objetivo das ações é "acolher os cearenses da melhor forma possível, e lutar com todas as nossas forças para salvar vidas".

Entenda melhor a situação do Ceará com base nos infográficos feitos pelo Diário do Nordeste abaixo: