Ceará chega a 12.897 mortes por Covid-19

Neste sábado (20), o Ceará chegou a 12.827 mortes por Covid-19, 28 a mais do que o registrado no dia anterior. Destas, quatro aconteceram nas últimas 24 horas. Os dados são do IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), colhidos às 08:50.

Foram confirmados 497.030 registros da doença até agora e 71.995 permanecem em investigação. O Estado já aplicou 1.583.247 exames para a testagem da infecção, até o momento.

O Ceará aplicou 659.772 doses de vacina contra a Covid-19 na sexta-feira (19), segundo dados da Sesa.

Do total, 470.398 pessoas receberam a primeira dose (D1), o equivalente a 84,91% do total distribuído ao Estado, e 189.374 receberam a segunda dose (D2), o que representa 65,76% do que foi repassado aos municípios.

Em todo o Estado, 95,34% dos idosos a partir de 75 anos receberam a primeira dose da vacina, segundo dados da Pasta. Já entre os trabalhadores da saúde, 73,28% receberam a primeira dose e 58,94% a segunda.

Mais de 292 mil mortes no Brasil

Somente nas últimas 24 horas, o Brasil perdeu 2.438 vidas para a Covid-19. Com o número, atualizado às 19h20 deste sábado (20) pelo Ministério da Saúde, o país totaliza 292.752 mortes por Covid-19 desde o começo da pandemia, com taxa de letalidade de 2,4%.

O total de casos confirmados da doença chegou a 11.950.459, com 79.069 novos registros.