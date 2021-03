IJF 2 será destinado ao tratamento de pacientes com Covid, diz Sarto Nogueira

O hospital Instituto Dr. José Frota 2 será destinado completamente ao tratamento de pacientes com Covid-19, segundo anunciou o prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira, em live realizada neste sábado (20). O chefe do executivo municipal explicou que a queda no atendimento a vítimas de acidentes de trânsito possibilitam essa mudança.

"Vamos transformar o IJF 2 todo em hospital Covid. Segunda-feira vou dar outra boa notícia nessa área de combate a Covid", afirmou. O gestor disse também que 809 leitos exclusivos para tratar pacientes com coronavírus já foram entregues em Fortaleza.

"Até sexta, nós entregamos o total de 809 leitos para Covid e, até esses próximos dias, nós vamos conseguir entregar até 1.040 leitos de combate à doença", revelou.

Até o início da tarde deste sábado (20), segundo aponta a plataforma IntegraSUS, 147.555 casos da doença já foram confirmados em território fortalezense. Já o número de óbitos computados chegou à marca de 5.508.

Ainda nos dados de Fortaleza, o sistema mostra que a taxa de ocupação dos leitos de UTI na cidade está em 89,8%, enquanto os leitos de enfermaria possuem taxa de 88,4%.

Diminuição de traumas

De acordo com ele, a medida será possível no IJF 2 após análise de dados positivos, recebidos em meio à renovação do decreto de isolamento social. Na última sexta (19), o governador Camilo Santana anunciou a prorrogação da medida até o dia 28 de março deste ano.

"Tudo depende de um esforço conjunto", disse Nogueira na transmissão. Além disso, fez questão de exemplificar o motivo pelo qual o destino do hospital será o de combate à pandemia em solo cearense.

"Por exemplo, já percebemos a redução por mortes de acidente de trânsito e a diminuição na ocupação do IJF por trauma. Quando não se ocupa o leito com paciente traumatizado, esse leito vira um leito para Covid", reforçou.

Vacinação avança na Capital

Também durante a transmissão, Sarto anunciou que Fortaleza irá avançar na campanha de vacinação contra a Covid-19. Na próxima segunda-feira (22), idosos a partir de 74 anos receberão o imunizante. A medida em que mais doses cheguem, a Prefeitura irá imunizar os idosos de outras faixas etárias.

"Nós lembramos que vamos continuar a vacinar idosos nessa ordem decrescente. Vamos vacinar os de 74, quando finalizarmos passaremos aos 73 anos, e por aí vai. Também gostaria de apontar que a vacinação é realizada por meio do cadastramento", disse o prefeito da Capital em live nas redes sociais.

Ainda de acordo com Sarto Nogueira, os idosos precisam estar cadastrados no site Saúde Digital para receberem o imunizante nesta nova etapa. Além disso, fez questão de recordar que oito locais serão disponibilizados para vacinação na cidade durante esta nova fase.