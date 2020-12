Ceará acumula mais de 312 mil casos de Covid-19, com mais de 9 mil mortes pela doença

O Ceará acumula, até esta quarta-feira (9), 312.068 casos de Covid-19. Em mortes, o acúmulo de registros devido à doença pandêmica é de 9.762. Deste número, cinco ocorreram nas últimas 24h no Estado. As informações são da última atualização da plataforma IntegraSUS, monitorada pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), às 14h36.

De acordo com a atualização, 257.263 pessoas já se recuperaram da doença no Ceará. No entanto, ainda há 37.852 casos em investigação, com taxa de letalidade em 3,1%. Ao todo, foram 982.260 casos notificados. Em número de testes, o Estado já aplicou 1.188.434 exames para detecção da doença.

Já a taxa de ocupação dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) está em 64,36%, enquanto a taxa de Enfermarias está em 40,27% no Estado, conforme a plataforma.

Casos e óbitos

Fortaleza ainda lidera a lista de municípios com os maiores diagnósticos no Estado: são 73.001 casos e 4.041 óbitos. Em seguida está Juazeiro do Norte, no Cariri, com 16.679 infectados e 311 óbitos. Em terceiro na lista aparece Sobral, na Região Norte, com 12.786 diagnósticos positivos e 322 mortes pela doença.

Os números divulgados pela Secretaria da Saúde são atualizados permanentemente e fazem referência à disponibilidade dos resultados dos testes para detecção da presença do vírus, ou seja, não necessariamente correspondem à data da morte ou do início da apresentação dos sintomas pelo paciente.