Ceará abre 452 leitos de enfermaria e UTI para atender pacientes com Covid e síndromes gripais

O Ceará abriu 452 leitos públicos de enfermaria e UTI para atender pacientes com Covid-19 e síndromes gripais. As novas vagas já estão em funcionamento, informou o governador Camilo Santana (PT).

"É uma preocupação nossa de ampliar fortemente os leitos de UTI, que são para aqueles [pacientes] com sintomas mais graves e que precisam de internação", disse Camilo, mencionando ainda que 60 leitos já foram abertos no Hospital Leonardo Da Vinci.

"Vamos transformar novamente o Leonardo Da Vinci em um hospital de referência da Covid. Lembrando que no último ano chegamos a ter 170 leitos só de UTI [na unidade]. Já abrimos leitos de UTI em todas as regionais, leitos de enfermaria e UTIs", somou o governador.

Ocupação de UTIs atinge nível 'crítico' em Fortaleza

A taxa de ocupação em UTIs Covid adulto (88%) alcançou o nível 'crítico' em Fortaleza, na última segunda-feira (10), em comparação com a série histórica.

Com isso, registrou a segunda maior taxa entre as capitais do País, ficando atrás somente de Goiânia (94%), aponta nota técnica divulgada pelo Observatório Covid-19 Fiocruz.

Apesar do cenário verificado em Fortaleza, o Ceará aparece na zona de alerta 'intermediário', com uma taxa de ocupação de 68%.