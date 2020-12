Catedral de Fortaleza confirma missas presenciais de Natal e Ano Novo; confira horários

A Arquidiocese de Fortaleza confirmou a agenda de missas presenciais em celebração ao Natal e ao Ano Novo na Catedral, situada no Centro, e nas duas capelas. As cerimônias acontecerão com base nas normas divulgadas em agosto pela instituição católica, seguindo o Decreto Estadual, sem alterações de protocolo devido à época festiva.

Segundo a assessoria da Arquidiocese, o funcionamento ocorrerá por ordem de chegada. Entre as medidas, os fiéis poderão sentar-se em bancos alternados com distanciamento de 2 metros. Pessoas da mesma família poderão ocupar o mesmo espaço. O uso de máscara é obrigatório e a temperatura deve ser aferida antes da entrada.

No período, com o fim das obras no teto da Catedral, as missas voltam a ocorrer no ambiente principal, e não mais na Cripta, informou a Arquidiocese. As capelas de São Pedro, na Av. Almirante Barroso, 1091, e a Capela da Prainha, localizada na Av. Monsenhor Tabosa, ambas na Praia de Iracema, também terão horários durante este fim de ano.

Em direcionamento aos Vigários Episcopais, o arcebispo de Fortaleza, dom José Antonio Tosi Marques, se refere ao novo decreto do Governo do Ceará e indica o posicionamento da instituição religiosa. “Foi-me esclarecido que ele [decreto] não se refere ao funcionamento das igrejas. Agora, seguimos nossos protocolos com seriedade”.

Horários

Véspera de Natal - 24/12

Catedral:

Missa às 12hs e 19hs

Capela São Pedro:

Missa às 17hs

Prainha

Missa às 17:30

Natal - 25/12

Catedral:

Missa às 09hs, 11hs, 12hs, 17hs e 19hs

São Pedro:

Missa às 08hs e 17hs

Prainha:

Missa às 07hs e 17:30

Véspera de Ano Novo - 31/12

Catedral:

Missa às 12hs e 19hs

São Pedro:

Missa às 17hs

Prainha:

Missa às 17:30

Ano Novo - 01/01

Catedral:

Missa às 11hs, 17hs e 19hs

São Pedro:

Missa às 08hs e 17hs

Prainha:

Missa às 07hs e 17:30