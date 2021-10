Carro é arrastado por VLT no Quintino Cunha, em Fortaleza; três vítimas ficam presas às ferragens

Um carro foi arrastado por um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), na noite desta segunda-feira (18), na Rua Padre Perdigão Sampaio, no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza. Na ocasião, das cinco pessoas estavam no automóvel particular, três ficaram presas às ferragens, entre elas uma criança de 11 anos.

As vítimas estavam a caminho de uma Igreja Evangélica quando o fato aconteceu. De acordo com um pastor, amigo delas, não há sinalização indicando a existência da passagem de nível no local.

Também segundo o líder religioso, o sinal sonoro não foi acionado na ocasião, o que fez a mulher que dirigia o carro não perceber quando o VLT estava se aproximando.

Presas às ferragens

Duas delas conseguiram sair do automóvel particular. Agentes do Corpo de Bombeiros retiraram as outras três vítimas, que ficaram presas às ferragens, entre elas uma menina de 11 anos.

Elas foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no bairro Centro.

Conforme o Corpo de Bombeiros, as três vítimas que estavam presas às ferragens estavam conscientes, embora a criança estivesse com um sangramento na cabeça. O estado de saúde da menina não foi informado.

Legenda: Três das cinco pessoas envolvidas no acidente foram socorridas para uma unidade de saúde Foto: Rafaela Duarte

Boletim de Ocorrência

A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) informa que carro invadiu a via férrea, na passagem de nível da Rua Padre Perdigão Sampaio, e colidiu com o trem. A instituição acrescentou que local é devidamente sinalizado.

"Já no VLT, ninguém ficou ferido. Houve apenas danos na estrutura externa, e o veículo passará por avaliação e manutenções necessárias. Um Boletim de Ocorrência (B.O) será aberto pelo Metrofor", comunicou.

Infração gravíssima

A instituição reforçou que as passagens de nível têm sinalizações que orientam adequadamente a travessia de veículos rodoviários, garantindo a segurança de todos.

Pelas regras do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), complementou, antes de atravessar via férrea, é obrigatório parar, olhar e escutar, sendo infração gravíssima o não cumprimento desta norma.