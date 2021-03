Campanha inspira empatia com o próximo

Uso de máscara, higienização de mãos e distanciamento social são cuidados básicos a se ter durante a pandemia. Mas este cuidado pode ir além, quando se é levado pelo sentimento de empatia. Este é o mote da nova campanha do Sistema Verdes Mares "Seja você a diferença".

A ideia da campanha é inspirar a população a ter atitudes de solidariedade e ajuda ao próximo, iniciativas que podem começar até mesmo em casa, no ambiente familiar, e se expandir pela vizinhança e pela cidade. Ações como mostrar positividade, se oferecer para fazer as compras dos vizinhos idosos, ou contribuir com pessoas que estão mais vulneráveis neste momento são exemplos de como o cuidado coletivo pode ir além das recomendações sanitárias.

"Será com escolhas inteligentes e atitudes corajosas que vamos superar tudo isso", avalia Tayro Mendonça, Gerente de Planejamento e Gestão do Sistema Verdes Mares. "Podemos pensar no coletivo e ajudar os outros na medida do possível. Se cada um for um agente de mudança, tudo isso vai passar mais depressa", reforça.

Conteúdo

A campanha estará em todos os veículos do SVM, com conteúdos especiais, que vão trazer informações e histórias de boas atitudes, no site e nas redes sociais.

Em meio a um cenário preocupante e incerto, a empatia com o próximo pode salvar vidas. "Estamos no pior momento da pandemia e acreditamos que a chave para superar esse momento está na atitude de cada um de nós", finaliza Tayro Mendonça.

Confira o vídeo da campanha: