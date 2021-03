Camilo Santana se reúne com especialistas para decidir sobre manutenção do lockdown no Ceará

O governador Camilo Santana (PT) está reunido, nesta sexta-feira (26), com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 para definir, dentre outras ações, a manutenção ou não do isolamento social rígido no Ceará. A vigência do atual decreto encerra no próximo domingo (28).

Nas redes sociais, Camilo informou que as novas medidas já serão anunciadas. “Estamos avaliando os cenários da pandemia no Ceará e discutindo as medidas do próximo decreto, que anunciarei ainda nesta sexta-feira”, disse.

O lockdown foi decretado no último dia 5 de março somente em Fortaleza. Após a escalada de casos da doença e internações, que pressionam os sistemas de saúde, a medida foi ampliada e passou a valer em todo o Estado desde o último dia 13 até 21 de março.

Foto: Reprodução

Depois, foi prorrogada até o dia 28. Na Capital, as restrições ocorrem há 20 dias.

Nesta quinta (25), o secretário da Saúde do Estado, Dr. Cabeto, avaliou que os 13 dias de isolamento social rígido em todo o Ceará já mostram a redução do número de atendimentos em Unidades de Pronto Atendimentos (Upas) e de pacientes com Covid-19 que estão à espera de leitos.