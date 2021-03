Cadastro de vacinação contra Covid-19 no Ceará é apenas para grupos prioritários

O cadastro para vacinação contra a Covid-19 no Ceará está aberto, deste segunda-feira (8), com foco nos grupos prioritários. São cadastradas, por meio da plataforma Saúde Digital, as pessoas contempladas nas quatro primeiras fases especificadas no Programa Nacional de Imunização (PNI).

Circula em redes sociais um comunicado informando que o cadastro estaria aberto e seria obrigatório para todos os cearenses acima de 18 anos. A mensagem diz ainda que o cadastramento estaria disponível por apenas 15 dias. Essas informações, no entanto, não são confirmadas pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

A Sesa explica que o foco dessa fase é cadastrar os grupos prioritários e que, à medida que as vacinas cheguem, esses grupos poderão agendar para receber o imunizante. Não há previsão de interrupção do cadastro. Também não há data para o cadastramento e vacinação de pessoas fora dos grupos prioritários.

De acordo com o Governo do Ceará, cerca de 3,8 milhões de pessoas devem ser vacinadas nas quatro fases prioritárias. No momento, está em vigência a primeira fase de imunização. A ordem de vacinação, a medida que cheguem novas doses de vacina, será mantida.

A imunização seguirá o calendário de cada cidade. Caso a pessoa não se encaixe na fase em vigência de vacinação, o cadastro ficará armazenado no banco de dados da plataforma, permitindo maior organização do plano de imunização do governo.

Veja as fases de vacinação dos grupos prioritários:

Fase 1 (em andamento):

• População indígena aldeada;

• Idosos a partir de 60 anos institucionalizados;

• Trabalhadores de Saúde;

• Pessoas com deficiência institucionalizadas;

• Idosos a partir de 75 anos.

Fase 2:

• Povos e comunidades tradicionais quilombolas;

• Idosos a partir de 60 anos.

Fase 3:

• Pessoas com deficiência permanente grave;

• Pessoas com morbidades.

Fase 4:

• População privada de liberdade;

• Funcionários do sistema de privação de liberdade;

• Forças de segurança e salvamento;

• Forças Armadas;

• Trabalhadores de Educação do Ensino Básico;

• Trabalhadores de Educação do Ensino Superior;

• Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros;

• Trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário;

• Trabalhadores de transporte aéreo;

• Trabalhadores de transporte aquaviário;

• Caminhoneiros;

• Trabalhadores industriais.

Como se cadastrar para receber a vacina?

Para fazer o cadastro, é necessário informar nome completo, CPF, data de nascimento, raça e telefone para contato, por exemplo. A secretaria ressaltou a importância de preencher os dados com as informações corretas.

Quem não tiver acesso à Internet deve aguardar informações da prefeitura do município em que mora para proceder com a realização do cadastro.

Em Fortaleza, quem está cadastrado no aplicativo Vacine Já e que ainda não foi vacinado deve realizar novo cadastro no sistema estadual.

Número do Cartão Nacional de Saúde não é obrigatório

Apesar de ser solicitado no ato da inscrição, o número de Cartão Nacional de Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) não é obrigatório para dar seguimento ao processo. A informação foi confirmada pela Sesa. Quem não souber o número pode deixar o campo em branco e seguir o cadastro normalmente.