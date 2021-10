Bazar em prol da Fundação do Rim acontece em novembro em Fortaleza

A Fundação do Rim realiza nos próximos dias 4, 5 e 6 de novembro, em Fortaleza, mais uma edição do seu Bem Bazar Multimarcas. O objetivo é arrecadar fundos para ajudar na assistência de pacientes renais crônicos em vulnerabilidade social no Estado.

Nos três dias, o evento acontece das 10h às 20h, no Ideal Clube, localizado na avenida Monsenhor Tabosa, 1381. A entrada é um quilo de alimento não perecível.

O bazar, que mantém parceria com várias lojas cearenses, contará com itens novos entre roupas, acessórios e peças íntimas. Parte da renda será revertida para os projetos da Fundação do Rim.

Prevenção à doença renal

A Fundação do Rim é uma organização social, sem fins lucrativos, com título de utilidade pública nas esferas municipal, estadual e federal.

A entidade desenvolve ações através de projetos voltados para divulgar a importância da prevenção e diagnóstico precoce da doença renal crônica, e para a reinserção social dos pacientes que, em fase avançada da doença, se submetem a hemodiálise, diálise peritoneal e transplante renal.

"Um em cada dez pessoas tem algum grau de disfunção renal e potencialmente podem chegar na fase grave. É uma grande preocupação em saúde pública. Então nosso primeiro pilar de atuação é a prevenção", explica o médico Paulo Mota, diretor da Fundação do Rim.