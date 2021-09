Apenas um dos três Caps 24h de Fortaleza está internando pacientes da saúde mental

“Não está tendo internamento. Só lá no (Hospital de Saúde) Mental, em Messejana”. “Não está havendo acolhimento em nenhum horário. Não tem médico”. As respostas de profissionais de distintos Centros de Atendimento Psicossocial (Caps), sendo um Geral e um Álcool Drogas (AD), em Fortaleza, dadas por telefone, referem-se à pergunta: está ocorrendo internação de pacientes da saúde mental nessa unidade?. Na Capital, dos três Caps 24 horas, em dois o serviço de acolhimento de pacientes para internação, apesar da demanda, não está sendo ofertado.

A equipe do Diário do Nordeste entrou em contato em dois dias diferentes com as duas unidades em busca do serviço. Mas, em ambos os casos, a resposta foi a mesma. Dois Caps 24h, um na Aldeota e outro no Cristo Redentor, não estão garantindo esse atendimento, apesar da demanda. Na Capital, informam os profissionais, somente o Caps 24h da Cidade 2000 tem realizado o acolhimento de pacientes para internação.

Nesses Caps devem ser internados pacientes com transtorno mental que estejam em crise e careçam dessa modalidade de tratamento. No caso da unidade AD, como a do Cristo Redentor e Cidade 2000, devem ser recebidos pacientes que demandam desintoxicação por uso de álcool, crack e outras drogas.

Interrupção do serviço

Mas, no Cristo Redentor, conforme uma profissional que atua na unidade (e prefere não ser identificada), o serviço de internação "não acontece desde fevereiro de 2021, quando findou contrato de trabalho das técnicas de enfermagem, somado à saída de um enfermeiro”.

Na unidade do Cristo Redentor, relata, há estrutura para internar até 8 pacientes do gênero masculino. De acordo com ela, tanto a internação está suspensa, como os demais atendimentos acontecem com a equipe mínima de profissionais. “Inclusive o quantitativo de médico, pois temos apenas 28hs de atendimento médico por semana”, acrescenta.