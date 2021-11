Ação social distribui retalhos de E.V.A em escolas de Fortaleza e RMF para atividades e artesanato

Ao enxergar o potencial de resíduos industriais para a educação, funcionários de empresa estão mobilizados para o cadastro e distribuição de retalhos destinados às escolas públicas e privadas inscritas no projeto Amigo E.V.A. Cerca de 230 instituições em Fortaleza e Região Metropolitana (RMF) receberam o material para produção de atividades.

O material (Etil - Vinil - Acetato) não aproveitado na linha de produção é encaminhado para as escolas e representantes comunitários inscritos na campanha iniciada no último mês. Na iniciativa, cerca de 10 mil toneladas do resíduo já foram distribuídas pela empresa sediada em Maracanaú, na RMF.

"Devido à reformulação no nosso processo fabril houve muita sobra desse material e por que não ajudar escolas que vão usufruir muito bem do EVA?”, frisa Tarsilla Medeiros, representante do marketing da Ibel Borracha.

Os retalhos do material, lisos ou com glitter, são aproveitados para atividades escolares, produção de artesanato, na decoração de unidades de ensino e como material de cursos ofertados por escolas.

Com a proximidade das datas comemorativas de fim de ano, profissionais da educação também utilizam o resíduo para a confecção de lembrancinhas para os estudantes. "O importante é que esse E.V.A possa ser direcionado para o aprendizado e que as crianças se envolvam com o artesanato", conclui.

Legenda: Funcionários contribuem para a distribuição feita aos profissionais da educação Foto: Acervo Amigos E.V.A

As unidades de ensino interessadas devem preencher formulário disponível no site da empresa e aguardar o agendamento para a coleta dos retalhos. Também é possível entrar em contato pelo 85 3312-6000.

"O responsável pela instituição vai precisar preencher todos os campos. A gente reforça isso porque a nossa equipe vai marcar a data e horário da retirada do material", ressalta Tarsilla.