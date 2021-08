3 em cada 10 adultos não estão devidamente cadastrados para a vacinação contra a Covid-19 no Ceará

Em meio à confirmação da variante Delta - de alta transmissibilidade - no Ceará, 3 em cada 10 pessoas não estão devidamente cadastradas no Saúde Digital para a vacinação contra a Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, 6.776.777 adultos estão aptos a receber os imunizantes no Estado. Destes, 4.727.220 têm registros confirmados por e-mail até esta segunda-feira (2), conforme o IntegraSUS.

Os municípios com maior número de cadastros confirmados por e-mail - etapa necessária para acessar à imunização - são Fortaleza (1.838.698), Caucaia (175.687), Juazeiro do Norte (141.408), Maracanaú (140.030), Sobral (126.943), Crato (88.356), Itapipoca (61.968), Maranguape (54.129), Iguatu (52.614) e Aquiraz (44.723).

Neste contexto, aproximadamente 30,25% dos cearenses adultos estão sem acesso aos imunizantes devido à ausência de cadastramento, o que torna ainda mais difícil o combate à Sars-Cov-2, visto que é necessário haver uma grande parcela da população, com esquema vacinal completo, para controlar a pandemia a longo prazo.

Segundo o infectologista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC), Ivo Castelo Branco, apesar de o número de infecções da doença estar diminuindo atualmente, “para a gente ter uma eficácia da vacinação é preciso dar a segunda dose [exceto a Janssen] a, mais ou menos, 70% da população”.

Ivo Castelo Branco Infectologista e professor da UFC Como a gente tem em média 20% das pessoas com a D2 no Estado, a chance de complicação ainda existe e, por isso, pode continuar havendo um aumento de casos”

Castelo Branco destaca ainda que é preciso avançar com a Campanha de Imunização entre o público menor de 30 anos. “Na atual conjuntura do Brasil, o Ceará tem demonstrado ser um dos estados que mais disponibiliza recursos para a vacinação, mas todo mundo tem que tomar independentemente da idade, não só aqueles grupos de risco”.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

sem agendamento prévio, cadastradas no Saúde Digital. O procedimento voltado a este público começa nesta quarta-feira (4) e pode ocorrer em qualquer ponto de vacinação de Fortaleza. Neste cenário, a capital cearense liberou a aplicação da primeira dose das vacinas a pessoas a partir de 40 anos de idade,, cadastradas no Saúde Digital. O procedimento voltado a este público começa nesta quarta-feira (4) e pode ocorrer em qualquer ponto de vacinação de Fortaleza.

Além disso, é de extrema importância continuar a manter a higienização das mãos, usar álcool 70% e máscaras de proteção, evitar aglomerações e fazer o distanciamento social adequado. “Existe muito vírus circulando ainda entre a população, então mesmo as pessoas vacinadas têm que continuar tomando os cuidados”, relata o especialista.

Passo a passo para cadastramento no Saúde Digital

1) Acesse o site Saúde Digital

2) Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"

3) Identifique-se preenchendo corretamente seus dados

4) Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e qual a sua profissão

5) Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro

6) Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento

Campanha de Vacinação

Até domingo (1), o Ceará aplicou 5.478.013 doses das vacinas contra a Covid-19. Destas, 3.855.400 foram destinadas à primeira dose, 1.474.118 à segunda e 148.495 à dose única. As informações são da Secretaria da Saúde (Sesa).

Covid-19 no Ceará

De acordo com o IntegraSUS, portal de transparência da Secretaria da Saúde (Sesa), até esta terça-feira (3), o Ceará conta com 920.296 casos do novo coronavírus confirmados na região, além de 23.566 óbitos pela doença.

O grupo feminino na faixa etária de 30 a 34 anos foi o mais afetado com infecções, somando 57.166 casos. Logo após estão as mulheres de 35 a 39 anos (56.492), 25 a 29 anos (52.999) e 40 a 44 anos (49.428). Em seguida estão os homens de 30 a 34 anos (45.987) e 35 a 39 anos (45.131).

