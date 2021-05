17 manifestantes que estavam na carreata pró-Bolsonaro em Fortaleza são detidos

Dezessete pessoas que estavam na carreata de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que aconteceu na tarde deste sábado (1º), na BR-116, em Fortaleza, foram detidas por infringirem o decreto estadual, que proíbe aglomerações.

A Secretaria da Segurança Pública informou que, até agora, 17 pessoas que participaram da manifestação, foram conduzidas para os 30º e 2º Distritos Policiais (DPs).

Nas delegacias, foram registrados Termos Circunstanciados de Ocorrências (TCOs) em desvafor do grupo, com base no Artigo 268 do Código Penal que trata sobre “infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa”.

Para o 30º DP foram conduzidos 13 manifestantes e para a 2º DP outros quatro. Após o registro dos TCOs e da realização das oitivas pelos delegados plantonistas, os conduzidos foram liberados, explicou a pasta.

Carreata

A carreata a favor do presidente Jair Bolsonaro foi realizada, na manhã deste sábado (1º), na BR-116. Diversos veículos exibiram a bandeira do Brasil e chegaram a ocupar as duas mãos da rodovia federal.

Legenda: Carreata na BR-116 a favor do presidente Bolsonaro Foto: Carlos Marlon Legenda: Carreata na BR-116 a favor do presidente Bolsonaro Foto: Carlos Marlon Legenda: Carreata na BR-116 em apoio ao presidente Jair Bolsonaro Foto: VCrepórter

A concentração do ato foi marcada para as 10h no Km 0 da BR-116. Quem passou pelo local nesta manhã flagrou uma movimentação intensa em alguns pontos da via.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o trânsito fluiu normalmente nos dois sentidos, e que agentes da instituição deram o suporte no local.

O ato foi organizado por grupos apoiadores ao presidente e estava marcado para ocorrer também em diversas outras cidades do Brasil.