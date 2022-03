Zé Welison avalia estreia pelo Fortaleza e projeta quartas contra Atlético-BA: “jogo difícil”

O Fortaleza encara o Atlético-BA nesta terça-feira (22), pelas quartas de final da Copa do Nordeste de 2022. A bola rola às 21h35, na Arena Castelão, em jogo único. O volante Zé Welison avaliou o confronto e projetou o duelo tático entre as equipes, com o Leão assumindo uma postura ofensiva.

"É um jogo difícil, onde a equipe adversária vem totalmente defensiva, sabe que o nosso time é ofensivo. Temos de trabalhar no erro adversário porque é um jogo decisivo e creio que quem errar menos pode sair com o resultado positivo e é isso que vamos fazer, procurar errar o mínimo possível e caprichar na parte ofensiva para sair com o resultado positivo, que é mais importante", declarou.

A estreia de Zé Welison foi no sábado (19), quando foi titular e marcou um dos gols da vitória tricolor por 2 a 0 diante do CRB. O jogador ressaltou que o tento é importante para a sequência no clube.

"É muito bom chegar e estrear com pé direito e, principalmente, com gol, ainda mais podendo ajudar a equipe no resultado que foi fundamental para seguir em 1º na classificação. Então fico muito feliz. Alguns atacantes chegaram e não conseguiram esse êxito e eu, graças a Deus, fui feliz e fico contente em chegar e ajudar o time. Espero continuar trabalhando para ajudar e crescer", afirmou.

Pelo regulamento, um empate no tempo regulamentar deixa a vaga ser definida nos pênaltis. Caso avance, o Leão encara o vencedor da outra chave na semifinal, formado por: Botafogo-PB x Náutico.

Confira a coletiva de Zé Welison