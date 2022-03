Copa do Nordeste de 2022: confira confrontos das quartas de final e o cenário para Clássico-Rei

A Copa do Nordeste de 2022 definiu os classificados às quartas de final da competição. Com o encerramento da última rodada da fase de grupos, oito times conquistaram vaga no mata-mata: Fortaleza, CSA, Sport e Atlético-BA (Grupo A); e Ceará, CRB, Botafogo-PB e Náutico (Grupo B).

Pelo regulamento, o mata-mata será em jogo único, com mando para a equipe de melhor classificação geral. Como Leão e Vovô foram os líderes dos referidos chaveamentos, irão atuar na Arena Castelão contra Atlético-BA e CRB, respectivamente. A melhor campanha foi alvinegra, com 18 pontos.

Confrontos das quartas de final da Copa do Nordeste

Fortaleza (1ºA) x Atlético-BA (4ºA)

Ceará (1ºB) x CRB (4ºB)

CSA (2ºA) x Sport (3ºA)

Botafogo-PB (2ºB) x Náutico (3ºB)

Vale ressaltar que na 1ª fase, as equipes foram divididas em dois grupos e não podiam enfrentar clubes da mesma chave. Já as quartas são disputadas entre clubes da mesma chave, seguindo a tabela de classificação.

Resultados da 8ª rodada da Copa do Nordeste

Fortaleza 2x0 CRB

Sport 3x0 Floresta

Sergipe 1x3 Bahia

Sampaio Corrêa 0x2 Botafogo-PB

Campinense 0x1 Ceará

Globo-RN 0x2 Náutico

Atlético-BA 0x0 Sousa-PB

CSA 3x0 Altos-PI

Chance de Clássico-Rei

O único encontro entre Ceará e Fortaleza na Copa do Nordeste de 2022 terminou empatado: 1x1. Com campanhas positivas, os times podem conquistar um feito histórico: uma inédita final cearense.

Como ambos avançaram como líderes, a única possibilidade de se enfrentarem novamente é na decisão, que é realizada em dois confrontos - o chaveamento do mata-mata está previsto no regulamento.

Em 2021, o cenário foi desenhado, mas o Fortaleza terminou eliminado para o Bahia na semifinal - equipe que venceu o Ceará e ficou com o título naquela ocasião. Em ascensão, o futebol cearense está presente nas finais de modo consecutivo desde 2019, quando o Leão faturou a taça de modo inédito. Já em 2020, o Vovô foi campeão invicto pela 2ª vez na história.

MATA-MATA DA COPA DO NORDESTE DE 2022