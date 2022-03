Ceará vence Campinense fora, garante liderança do Grupo B e geral da Copa do Nordeste

O Ceará venceu o Campinense por 1 a 0 neste sábado, no estádio Amigão, em Campina Grande (PB), e garantiu a liderança do Grupo B da Copa do Nordeste, com 18 pontos. O gol do Vozão foi marcado por Cléber, aos 34 minutos do 1º tempo.

Além de ser líder de seu grupo, o Vovô também foi líder na classificação geral e terá vantagens de mandos nas fases finais. O adversário do Vovô na quartas de finais da Copa do Nordeste é o CRB, que foi 4º do Grupo B.

Pelo regulamento, o Ceará será o mandante do jogo único no Castelão, ainda com data a ser confirmada pela CBF, mas de acordo com tabela básica da competição, será no dia 22 ou 23, já na semana que vem.

O jogo

O Ceará começou a partida com a marcação adiantada, tentando forçar o erro do Campinense.

Com a marcação agressiva, o Vovô rapidamente tinha a posse de bola, criando as primeiras chances com Mendoza e Nino Paraíba.

Mas aos poucos o time da casa foi equilibrando o jogo e criou uma boa chance com Dione, batendo falta que assustou João Ricardo.

Legenda: O Ceará foi melhor na etapa inicial de jogo, construindo sua vantagem nos primeiros 45 minutos Foto: Fausto Filho / Ceará SC

Depois de minutos de equilíbrio, o Ceará voltou a dominar o jogo e criou uma grande chance com Vina, batendo cruzado, para defesa de Camilo, aos 21 minutos.

Em outra boa chance, Nino Paraíba fez boa jogada e Cléber cabeceou pra fora, aos 33.

Mas no lance seguinte, aos 34, o centroavante aproveitou: Nino Paraíba cruzou rasteiro, Lima disputou o lance e a bola sobra para Cléber, que mandou para as redes com oportunismo.

O gol animou o Vovô, que teve mais outras duas boas oportunidades para ampliar, mas Mendoza e Vina pararam no goleiro Camilo.



Vitória



Para o 2º tempo, o Ceará voltou em ritmo mais lento, administrando nos primeiros minutos. Porém, aos poucos o time se soltou de novo, e Mendoza quase ampliou aos 15, em boa finalização que passou raspando a trave.

Melhor no jogo, o Vozão poderia ter ampliado em boa jogada aos 33, finalizada por Nino Paraíba, com o goleiro defendendo com o pé.

Foi quando depois dos 35 minutos, o time da casa passou a pressionar e o goleiro João Ricardo apareceu. Ele salvou o Vovô pelo menos duas vezes, em chutes de Carlos Magno, aos 37 e Alan Francisco aos 47.

Depois dos sustos, o Ceará colocou a bola no chão e segurou o resultado até os 51, garantindo a liderança de seu grupo e geral da Copa do Nordeste.