Campinense x Ceará: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará entra em campo neste sábado (19), às 17h45 (horário de Brasília), contra o Campinense, pela 8ª rodada da Copa do Nordeste. O duelo acontece no estádio Amigão, em Campina Grande (PB).

Classificado antecipadamente ao mata-mata do Nordestão, o Ceará é o líder do Grupo B com 15 pontos e tem dois objetivos para o confronto: confirmar a liderança de seu grupo e na classificação geral.

Onde Assistir

A partida terá transmissão do Nordeste FC, Rádio Verdes Mares (Verdinha AM 810) e Tempo Real do Diário do Nordeste

Objetivos do Vovô

Os cenários para os objetivos do Vovô são os seguintes: se vencer, chega aos 17 pontos e fica na liderança geral, pois não poderá ser ultrapassado. Se empatar, precisa torcer para o confronto entre Fortaleza x CRB terminar empatado. Isso porque o Leão supera o Vovô no saldo de gols com uma vitória, enquanto o CRB passa em número de pontos (17 x 16) em caso de triunfo, tirando até a liderança alvinegra do Grupo B.

Se perder, também precisa torcer por um empate entre Fortaleza x CRB - qualquer vencedor o ultrapassa na tabela. Além disso, tem a chance de ser alcançado pelo Botafogo-PB, mas o time deveria vencer por um placar elástico para superar saldo de gols, que hoje é de: 9x2.

Como chegam

O Vovô chega para o duelo embalado após classificação para a 3ª Fase da Copa do Brasil, ao bater o Tuna Luso/PA por 2 a 0 no Castelão, na última terça-feira. O autor de um dos gols do Ceará, Cléber, comentou sobre a partida com o Campinense.

Legenda: O atacante Cléber deve ser titular no Vovô após o gol marcado contra a Tuna Foto: THIAGO GADELHA



“Vai ser um jogo importante. O Campinense vem fazendo uma boa temporada. É um time que marca muito bem e estamos treinando para entrar em campo e fazer uma boa partida. Nós vamos entrar focados para fazer um bom jogo e conquistar a vitória”, afirmou o atacante.



Sem desfalques, o Ceará deve repetir o mesmo time que enfrentou a Tuna Luso.

Campinense

O Campinense não tem mais chances de classificação na Copa do Nordeste. O Rubro-Negro é o 6º colocado do Grupo A com 6 pontos, mas vem de vitória no Campeonato Paraibano, batendo o rival Treze por 1 a 0 na última quarta-feira.

No Estadual, o Rubro-Negro é o líder do Grupo B com 10 pontos, e próximo da semifinal do certame.

Prováveis escalações



Campinense: Mauro Iguatu, Iago Leite, Christian, Cleiton e Felipe Ramom, Magno, Serginho Paulista e Alan Francisco, Michel Bennech, Patrick e Cláudio. Técnico: Ranielle Ribeiro

Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Lucas Ribeiro, Victor Luís; Richardson, Lindoso; Lima, Mendoza, Vina, Zé Roberto. Técnico: Tiago Nunes

Ficha técnica | Campinense x Ceará

Local: Estádio Amigão, em Campina Grande (PB)

Data: 19/03/2022 (sábado)

Horário: 17h45 (de Brasília)

Árbitro: Thayslane de Melo Costa - FIFA - SE

Assistentes: Rodrigo Guimarães Pereira - SE e Ailton Farias da Silva - SE

Transmissão: Nordeste FC, Rádio Verdes Mares (Verdinha AM 810) e Tempo Real do Diário do Nordeste

