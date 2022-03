Análise: Ceará faz jogo calculado e vence sem se esforçar muito

O Ceará entrou em campo contra o Campinense no estádio Amigão, na Paraíba, com dois objetivos claros e interligados: conquistar a liderança do Grupo B e na classificação geral do Nordestão. E o Vovô conseguiu os dois objetivos, ao vencer o Rubro-Negro por 1 a 0, gol de Cléber, em lance de oportunismo.

A vitória foi magra, mas muito importante, já que o Vozão garante vantagens para os mata-matas das quartas e semifinais, disputadas em jogo único. Nas quartas, o Ceará enfrenta o CRB, já na semana que vem (provavelmente nos dias 22 ou 23 ), em jogo único no Castelão.

E essa proximidade com o duelo das quartas de finais foi determinante para a postura alvinegra no Amigão contra o Campinense. Afinal, já classificado, o Ceará não imprimiria um ritmo alucinante em campo, como se precisasse da classificação.

Claro que o time de Tiago Nunes buscou a vitória, pois os objetivos eram importantes, mas fez de forma segura, sem se desgastar demais e correr riscos desnecessários.

Assim, contra um adversário já eliminado mas querendo encerrar a competição de forma digna, o Ceará foi ditando o ritmo de acordo com sua necessidade, acelerando em alguns ataques, cadenciando em outros.

Com um time de bem mais qualidade técnica, era natural que o Ceará criasse mais que o adversário e chegasse ao gol, em boa jogada de Nino Paraíba que Cléber aproveitou com oportunismo de centroavante, aos 34 minutos.

Até marcar o gol, o Vovô tinha criado pouco, só em uma boa finalização de Vina que o goleiro defendeu.

Mais lento

Na etapa final de jogo, o time alvinegro diminuiu ainda mais o ritmo, criou poucas chances, com Mendoza e Nino Paraíba, administrando o jogo como queria. Tiago Nunes fez alterações neste sentido, para poupar uns e dar ritmo a outros.

Até que o Campinense resolveu ir pra frente e fez João Ricardo trabalhar com duas grandes defesas, uma delas aos 47. Um risco que o Ceará correu, mas seu goleiro é seguro e quando preciso, aparece muito bem.

Com a vitória conquistada de forma calculada, o Vovô conquista seus objetivos e chega "inteiro" para o confronto com CRB, pelas quartas na semana que vem no Castelão. Aí sim esse jogo vale muito.