Análise: Fortaleza tem atuação segura contra CRB e vence com novidades em campo

O Fortaleza venceu o CRB neste sábado (19) e garantiu a liderança do Grupo A da Copa do Nordeste de 2022. Classificado às quartas de final, enfrenta o Atlético-BA, em jogo único, em casa. E a vantagem foi concedida após uma atuação segura e com novidades contra o adversário alagoano.

O esquema tático se manteve no 3-5-2, mas Vojvoda promoveu a estreia do volante Zé Welison e concedeu oportunidade para Renato Kayzer ser titular. O panorama é positivo pelo rodízio das peças.

No coletivo, o time tricolor teve solidez defensiva - com Max Walef apresentando segurança - e uma bola aérea importante no âmbito ofensivo, em imposição construída nos cruzamentos de Crispim.

O gol que abriu o placar nasceu desse cenário, em que Tinga aproveita para escorar no 1º tempo. Na volta do intervalo, mesmo em ritmo mais ameno, Zé Welison fez um golaço em chute de fora da área.

Legenda: Renato Kayzer foi pouco acionado, mas conseguiu um cabeceio perigoso contra o CRB Foto: Fabiane de Paula / SVM

Mais transição

Uma outra característica contra o CRB foi a transição rápida. Apesar de ter como mecanismo do DNA tático a pressão pós-perda, quando as linhas são adiantadas para tentar a recuperação da bola ainda no campo ofensivo, o Fortaleza teve linhas mais baixas no jogo e trabalhou o contra-ataque.

Isso permitiu cenários de ultrapassagem e velocidade no 2º tempo, quando as peças mais adiantadas foram Romero, Robson e Matheus Vargas. O time ainda insistiu nos lançamentos.

Legenda: Silvio Romero entrou no 2º tempo da partida contra o CRB Foto: Fabiane de Paula / SVM

Os elementos compõem o repertório ofensivo. Em suma, devem ser mais precisos. No entanto, tornam a equipe mais objetiva e podem ter mais apelo a depender do tipo do adversário. Contra o CRB, o plantel deixou o campo com menos posse de bola, por exemplo: 48,6% x 51,3% (Footstats).

Ficha técnica

Fortaleza 2x0 CRB

Competição: Copa do Nordeste - 8ª rodada

Data: 19/03/2021

Local: Arena Castelão,em Fortaleza/CE.

Gols: Tinga aos 24´/1º T (1-0) e Zé Welison aos 09´/2º T (2-0)

Cartões amarelos: Diego Ivo (C), Tinga (F) e Renato Kayzer (F)

Cartões vermelhos: Juninho Capixaba (F) e Gilvan (C).

Fortaleza: Max Walef; Tinga (Landázuri), Benevenuto e Brayan Ceballos; Zé Welison, Ronald, Lucas Crispim (Juninho Capixaba), Pikachu e Lucas Lima (Matheus Vargas); Romarinho (Robson) e Renato Kayzer (Silvio Romero).

Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Gum (Rafael Longuine), Gilvan, Diego Ivo (Iago Mendonça) e Bryan; Raul Prata (Wallace), Yago (Jalysson) e Richard; Marcinho e Diego Torres (Wellington Carvalho).

Técnico: Marcelo Cabo.