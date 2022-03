Fortaleza vence CRB na rodada final e garante liderança do Grupo A da Copa do Nordeste

O Fortaleza venceu o CRB por 2 a 0, neste sábado (19), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Na Arena Castelão, o Leão, que já estava classificado às quartas de final, conquistou o resultado positivo com gols de Tinga e Zé Welison. Assim, o clube segue invicto no torneio.

Na tabela de classificação, garantiu a liderança do Grupo A, com 16 pontos. Ao todo, foram oito rodadas, com quatro vitórias e quatro empates. O adversário do mata-mata será o Atlético-BA, em jogo único com mando leonino, valendo vaga na semifinal.

O CRB, apesar do resultado, também estava classificado. Com 14 pontos, encerrou essa etapa na 4ª colocação do Grupo B, que teve o Ceará (18) como líder. Na próxima fase, encara o Alvinegro de Porangabuçu.

Primeiro tempo

Legenda: Renato Kayzer foi escalado como titular do Fortaleza pela primeira vez em 2022 Foto: Fabiane de Paula / SVM

O Fortaleza iniciou o jogo com posse e apostou na bola aérea dentro do esquema 3-5-2. Em campo, Vojvoda promoveu a estreia de Zé Welison e concedeu chance para Renato Kayzer de titular.

Com maior domínio leonino, o CRB se concentrou no contra-ataque. Aos 12, após infiltração em velocidade, Marcinho cruzou rasteiro e a bola acertou o braço de Ronald na área, mas a arbitragem nada marcou para revolta do técnico Marcelo Cabo. O Leão então insistiu pelo alto e abriu o placar.

Aos 24, Crispim levantou para cabeceio de Benevenuto, que acertou Kayzer. No bate-rebate, Tinga aproveitou para escorar: 1x0. O Fortaleza manteve o volume e criou as melhores chances até o fim.

Segundo tempo

Legenda: O Fortaleza dominou a posse de bola e criou as principais chances contra o CRB Foto: Fabiane de Paula / SVM Na volta do intervalo, os elencos precisaram esperar por cerca de 5 minutos em campo por um pedido da arbitragem. O objetivo era iniciar todas as partidas da Copa do Nordeste ao mesmo tempo. Com a bola rolando, o Fortaleza diminuiu o ritmo e manteve o esquema. Apesar disso, foi superior e ampliou com o estreante Zé Welison. O volante emendou um chute de primeira após corte da defesa e fez: 2x0. Na reta final, aos 35, uma confusão terminou com as expulsões de Juninho Capixaba, do Fortaleza, e Gilvan, do CRB. Os atletas se estranharam após o lateral tricolor se chocar com o goleiro Diogo Silva. No apito final. vitória do Leão e liderança do Grupo A. Ficha técnica Fortaleza 2x0 CRB

Competição: Copa do Nordeste - 8ª rodada

Data: 19/03/2021

Local: Arena Castelão,em Fortaleza/CE.

Gols: Tinga aos 24´/1º T (1-0) e Zé Welison aos 09´/2º T (2-0)

Cartões amarelos: Diego Ivo (C), Tinga (F) e Renato Kayzer (F)

Cartões vermelhos: Juninho Capixaba (F) e Gilvan (C).

Fortaleza: Max Walef; Tinga (Landázuri), Benevenuto e Brayan Ceballos; Zé Welison, Ronald, Lucas Crispim (Juninho Capixaba), Pikachu e Lucas Lima (Matheus Vargas); Romarinho (Robson) e Renato Kayzer (Silvio Romero).

Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Gum (Rafael Longuine), Gilvan, Diego Ivo (Iago Mendonça) e Bryan; Raul Prata (Wallace), Yago (Jalysson) e Richard; Marcinho e Diego Torres (Wellington Carvalho).