Fortaleza x CRB: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza entra em campo neste sábado (19), às 17h45 (horário de Brasília), contra o CRB-AL, pela 8ª rodada da Copa do Nordeste. O duelo acontece na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Classificados antecipadamente ao mata-mata do Nordestão, Fortaleza e CRB entram em campo disputando a liderança geral da competição. A rivalidade nos últimos anos no cenário nordestino também aumenta a tensão para a partida, com o Tricolor do Pici tendo levado a melhor nos últimos três confrontos, sendo um pela Copa do Nordeste e dois pela Copa do Brasil. Confira o histórico de partidas no Regional clicando aqui .

Invencibilidade, retornos e desfalques

A equipe de Juan Pablo Vojvoda defende uma invencibilidade de 11 jogos na temporada 2022, sendo sete pela Copa do Nordeste, com três vitórias e quatro empates.

Para a partida, o argentino deverá ter o retorno do zagueiro Tinga e do volante Felipe. O goleiro Fernando Miguel é desfalque para o confronto.

Momento do adversário

A equipe alagoana vive período turbulento, com apenas uma vitória conquistada (contra o CSE-AL) nas últimas cinco partidas, além de uma eliminação na 1ª fase da Copa do Brasil.

Diante do Fortaleza, a busca é por iniciar o momento de tranquilidade, com o elenco sendo testado em duelo decisivo.

“É um jogo grande. Já estamos classificados, mas esse tipo de partida é bom para todo mundo. É uma boa oportunidade para que a gente teste nossa equipe também. Tenho certeza que faremos um grande jogo”, disse Marcinho, atacante do CRB.

Legenda: Yago marcou diante do CSE e garantiu a vitória e a classificação do CRB no Campeonato Alagonano Foto: Divulgação / CRB-AL

Ficha técnica | Fortaleza x CRB-AL

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 19/03/2022 (sábado)

Horário: 17h45 (de Brasília)

Árbitro: José Henrique de Azevedo Júnior (MA)

Assistente: Antônio Adriano de Oliveira (MA) e Roelson Almeida (MA)

Transmissão: Nordeste FC, Rádio Verdes Mares (Verdinha AM 810) e Tempo Real do Diário do Nordeste

Prováveis escalações

Fortaleza: Max Walef; Tinga, Benevenuto e Titi; Jussa, Ronald, Lucas Lima, Yago Pikachu e Lucas Crispim; Moisés e Silvio Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CRB: Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Alan Uchôa e Guilherme Romão; Claudinei, Jean Patrick e Diego Torres; Marcinho, Richard e Anselmo Ramon. Técnico: Marcelo Cabo.