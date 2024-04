Com três assistências contra o Boca, Pochettino é o maior ‘garçom’ das duas últimas edições da Sula

O meio-campista argentino Tomás Pochettino, do Fortaleza, é o líder em assistências das últimas duas edições da Sul-Americana, de acordo com levantamento da plataforma SofaScore. O jogador deu três assistências na vitória do Leão sobre o Boca Juniors.

Considerando a Sul-Americana 2023 e a Sul-Americana 2024, Pochettino soma 16 partidas, sendo 11 como titular, e sete assistências. Os números o colocam como o maior ‘garçom’ das duas últimas edições da Sula.

Ainda segundo o levantamento da plataforma SofaScore, Pochettino soma três gols, dez participações diretas em gols, 17 passes decisivos, 18 desarmes e 18 dribles certos.

Legenda: Pochettino durante jogo do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

O camisa 7 do Fortaleza foi um dos grandes destaques da importante vitória por 4 a 2 sobre o Boca Juniors na última quinta-feira (25), pela terceira rodada da Sul-Americana 2024. Ele deu assistência para os três primeiros gols do Tricolor do Pici na partida.