Ceará acerta renovação de contrato com lateral Paulo Victor; vínculo prevê opção de compra

O Ceará acertou a renovação do contrato do lateral-esquerdo Paulo Victor. De acordo com apuração do Diário do Nordeste, o jogador de 23 anos passa a ter vínculo com o Vovô até o final da disputa da Série B do Brasileirão 2024.

Os moldes do negócio seguem os mesmos de anteriormente: empréstimo do Internacional ao Ceará. A única alteração foi a data de término do empréstimo, que agora foi estendida até o final da temporada de 2024.

Legenda: Paulo Victor é um dos jogadores do elenco Ceará Foto: Kid Júnior/SVM

Ainda segundo apuração do Diário do Nordeste, o contrato prevê uma opção de compra dos direitos econômicos de Paulo Victor por parte do Ceará ao final do vínculo de empréstimo do jogador. O valor da opção de compra ainda não foi divulgado.

Paulo Victor tem 23 anos e chegou ao Ceará na temporada 2023, emprestado pelo Internacional. Ele disputou 15 partidas em seu primeiro ano com a camisa do Vovô. Na atual temporada, são dez jogos disputados até o momento.