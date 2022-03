Agora é só decisão: Ceará e Fortaleza iniciam período com jogos importantes; veja calendário

O futebol cearense tem pela frente uma sequência de decisões em 2022. O momento de ascensão de Ceará e Fortaleza permitiu a presença dos clubes como protagonistas e surge como uma “etapa histórica” da modalidade, mas os próximos jogos também resultam em maior pressão por resultados.

O período de experimentações está próximo do fim. Com a chegada de reforços, amostragem de jogos e táticas definidas, Vovô e Leão devem mostrar força em prol da conquista dos novos objetivos.

Ao longo da semana, ambos brigam por vagas nas semifinais da Copa do Nordeste. Na terça (22), a Arena Castelão recebe Fortaleza x Atlético-BA, às 21h35. Na quinta (24), Ceará x Atlético-BA se enfrentam no local, às 19h. Os duelos são em “jogos únicos”, com empates conduzindo para pênaltis.

Em caso de classificação, o próximo mata-mata está programado para os dias 26 e 27. No caso das finais, a expectativa é que sejam na semana seguinte, em dois confrontos. E esse intervalo ainda envolve três sorteios importantes para o calendário: Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores.

Em todos os efeitos, há impacto direto nos trabalhos, principalmente pelas metas anuais definidas. O Ceará, por exemplo, passou por mudanças internas após a eliminação no Campeonato Cearense.

Calendário decisivo do futebol cearense em 2022

Copa do Nordeste

22/03 - Fortaleza x Atlético-BA | Arena Castelão, às 21h35.

24/03 - Ceará x CRB | Arena Castelão, às 19h.

Semifinais (previsão): dias 26 e 27 de março.

Finais (previsão): dias 29 de março e 2 de abril.

Sul-Americana e Libertadores

25/03 - Sorteio da fase de grupos com Ceará (Sul-Americana) e Fortaleza (Libertadores).

1ª rodada das duas competições (previsão): dias 6 e 7 de abril.

Copa do Brasil

28/03 - Sorteio dos jogos com Ceará e Fortaleza.

Série A do Brasileiro