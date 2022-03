Libertadores de 2022: veja roteiro de jogos do Fortaleza, datas e possíveis adversários

A Conmebol definiu todos os classificados para a fase de grupos da Libertadores. Com o Fortaleza Esporte Clube representando o futebol cearense, o sorteio dos confrontos será na próxima sexta (25), às 12h (de Brasília). Pelo regulamento, é possível projetar o roteiro de partidas do Leão.

No sorteio, 32 participantes são distribuídos em quatro potes, com o chaveamento sendo formado por quatro times em cada grupo (um representante dos Potes I, II, III e IV). O Tricolor do Pici está no Pote IV e não encara representantes brasileiros, ou seja, terá três adversários internacionais.

Assim, está sacramentado que a estreia do Fortaleza será em casa (1º). A sequência de confrontos é: fora (2º), casa (3º), casa (4º), fora (5º) e fora (6). Veja os oponentes:

Roteiro de jogos do Fortaleza na Libertadores de 2022:

1ª Rodada (casa) contra POTE II: Cerro Porteño-PAR, Libertad-PAR, Independiente del Valle-EQU, Universidad Católica-CHI, Emelec-EQU, Colo Colo-CHI OU Vélez Sarsfield-ARG.

2ª Rodada (fora) contra POTE I: River Plate-ARG, Boca Juniors-ARG, Nacional-URU OU Peñarol-URU.

3ª Rodada (casa) contra POTE III: Sporting Cristal-PER, Deportivo Cali-COL, Deportivo Táchira-VEN, Alianza Lima-PER, Tolima-COL, Colón-ARG e Caracas-VEN.

4ª Rodada (casa): contra POTE I: River Plate-ARG, Boca Juniors-ARG, Nacional-URU OU Peñarol-URU.

5ª Rodada (fora) contra POTE III: Sporting Cristal-PER, Deportivo Cali-COL, Deportivo Táchira-VEN, Alianza Lima-PER, Tolima-COL, Colón-ARG e Caracas-VEN.

6ª Rodada (fora) contra POTE II: Cerro Porteño-PAR, Libertad-PAR, Independiente del Valle-EQU, Universidad Católica-CHI, Emelec-EQU, Colo Colo-CHI OU Vélez Sarsfield-ARG.

Calendário da Libertadores de 2022

FASE DE GRUPOS (previsão)

1º Rodada: 6 de abril

2º Rodada: 13 de abril

3º Rodada: 27 de abril

4º Rodada: 4 de maio

5º Rodada: 18 de maio

6º Rodada: 25 de maio

OITAVAS DE FINAL

Ida: 29 de junho

Volta: 6 de julho

QUARTAS DE FINAL

Ida: 3 de agosto

Volta: 10 de agosto

SEMIFINAIS

Ida: 31 de agosto

Volta: 7 de setembro

FINAL