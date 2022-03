Libertadores 2022: potes de sorteio são definidos com último classificado; veja adversários do Leão

A Libertadores de 2022 definiu na noite desta quinta-feira (17), todos 32 os participantes da fase de grupos. A última vaga foi preenchida pelo The Strongest (BOL), que eliminou o Universidad Católica (EQU). O sorteio dos chaveamentos será na próxima sexta (25), às 12h (de Brasília). Assim, é possível definir uma projeção dos adversários do Fortaleza.

Ao todo, 32 equipes participam da fase de grupos. Na formação do chaveamento, os times são divididos em quatro potes, de acordo com o ranking sul-americano. O Leão está no Pote 4, o mesmo do Always Ready-BOL, Talleres-ARG, Independiente Petrolero-BOL, além dos clubes classificados após os confrontos preliminares.

O time cearense participa pela 1ª vez do torneio e não enfrenta equipes do Brasil na sua chave, seguindo regulamento da Conmebol. Assim, o Leão não poderá enfrentar Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG e Athletico-PR (todos do Pote 1), Corinthians (do Pote 2), Bragantino (do Pote 3) e América/MG (do Pote 4). Os grupos são formados por um time de cada pote (1, 2, 3 e 4).

CONFIRA OS POTES DA FASE DE GRUPOS DA LIBERTADORES DE 2022



POTE 1

Palmeiras

River Plate-ARG

Boca Juniors-ARG

Flamengo

Nacional-URU

Peñarol-URU

Atlético-MG

Athletico-PR

POTE 2

Cerro Porteño-PAR

Libertad-PAR

Independiente del Valle-EQU

Universidad Católica-CHI

Emelec-EQU

Corinthians

Colo Colo-CHI

Vélez Sarsfield-ARG

POTE 3



Sporting Cristal-PER

Deportivo Cali-COL

Red Bull Bragantino

Deportivo Táchira-VEN

Alianza Lima-PER

Tolima-COL

Colón-ARG

Caracas-VEN

POTE 4

Fortaleza

Always Ready-BOL

Talleres-ARG

Independiente Petrolero-BOL

Olimpia-PAR

América-MG

Estudiantes-ARG

The Strongest-BOL

