Sul-Americana 2022: veja ordem de jogos do Ceará, datas e possíveis adversários

A Conmebol definiu todos os classificados para a fase de grupos da Sul-Americana. Com o Ceará representando o futebol cearense, o sorteio dos confrontos será na próxima sexta (25), às 12h (de Brasília). Pelo regulamento, é possível projetar o roteiro de partidas do Vovô.

No sorteio, 32 participantes são distribuídos em quatro potes, com o chaveamento sendo formado por quatro times em cada grupo (um representante dos Potes I, II, III e IV). O Ceará está no Pote 3 e não encara representantes brasileiros, ou seja, terá três adversários internacionais.

Assim, está sacramentado que a estreia do Alvinegro será em casa. A sequência de confrontos é: casa (1º), fora (2º), fora (3º), casa (4º), casa (5º) e fora (6). Veja os oponentes:

Roteiro de jogos do Ceará na Sul-Americana de 2022:

1ª Rodada (casa) contra POTE 1:

Independiente-ARG ou Racing-ARG ou Lanús-ARG ou LDU-EQU ou Junior-COL

2ª Rodada (fora) contra POTE 2:

Defensa & Justicia-ARG ou Independiente Medellín-COL ou Melgar-PER ou Jorge Wilstermann-BOL ou Montevideo Wanderers-URU ou Oriente Petrolero-BOL ou Deportivo La Guaira-VEN ou Unión La Calera-CHI

3ª Rodada (fora) contra POTE 4:

Antofagasta-CHI ou Guaireña-PAR ou General Caballero-PAR ou Everton-CHI ou Barcelona-EQU ou Universidad Catolica-EQU

4ª Rodada (casa): contra POTE 2:

Defensa & Justicia-ARG ou Independiente Medellín-COL ou Melgar-PER ou Jorge Wilstermann-BOL ou Montevideo Wanderers-URU ou Oriente Petrolero-BOL ou Deportivo La Guaira-VEN ou Unión La Calera-CHI

5ª Rodada (casa) contra POTE 4:

Antofagasta-CHI ou Guaireña-PAR ou General Caballero-PAR ou Everton-CHI ou Barcelona-EQU ou Universidad Catolica-EQU

6ª Rodada (fora) contra POTE 1:

Independiente-ARG ou Racing-ARG ou Lanús-ARG ou LDU-EQU ou Junior-COL

Calendário da Sul-Americana 2022

FASE DE GRUPOS (previsão)



1º Rodada: 6 de abril

2º Rodada: 13 de abril

3º Rodada: 27 de abril

4º Rodada: 4 de maio

5º Rodada: 18 de maio

6º Rodada: 25 de maio

OITAVAS DE FINAL



Ida: 29 de junho

Volta: 6 de julho

QUARTAS DE FINAL



Ida: 3 de agosto

Volta: 10 de agosto

SEMIFINAIS



Ida: 31 de agosto

Volta: 7 de setembro

FINAL

Decisão: 1º de outubro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (Brasil)