Sul-Americana 2022: times da fase de grupos são definidos; Ceará fica no Pote 3 e estreia em casa

A Sul-Americana 2022 encerrou a sua fase preliminar com mais 7 times se garantindo na fase de grupos nesta quinta-feira (17). Equipe tradicional como Junior Barranquilla (COL) se garantiu no Pote 1, mas o Nacional (PAR) caiu fora, perdendo para a zebra Guaireña (PAR).

Com isso, apesar de alguma chance de entrar no Pote 2, o Ceará ficou novamente no Pote 3, como em 2021. Dessa forma, pegará rivais do Pote 1, Pote 2 e Pote 4, com exceção dos times brasileiros (Santos, São Paulo, Internacional, Atlético-GO, Fluminense e Cuiabá).

Legenda: Ceará pode enfrentar o Jorge Wilstermann novamente Foto: Thiago Gadelha / SVM

Por figurar no pote 3, outra definição foi concretizada. O Vovô estreia em casa, com partida prevista entre os dias 5 e 7 de abril, contra um time do Pote 1 (Independiente ou Racing ou Lanús ou LDU ou Junior). O esquema de jogos é o seguinte: casa, fora, casa, casa, fora, fora.

Veja os potes do sorteio da Sul-Americana 2022

POTE 1

Santos-BRA

São Paulo-BRA

Internacional-BRA

Independiente-ARG

Racing-ARG

Lanús-ARG

LDU-EQU

Junior-COL

POTE 2

Defensa & Justicia-ARG

Independiente Medellín-COL

Melgar-PER

Jorge Wilstermann-BOL

Montevideo Wanderers-URU

Oriente Petrolero-BOL

Deportivo La Guaira-VEN

Unión La Calera-CHI

POTE 3

River Plate-URU

Atlético-GO-BRA

Ceará-BRA

Banfield-ARG

Metropolitanos-VEN

Unión Santa Fé-ARG

Ayacucho-PER

9 de Octubre-EQU



POTE 4

Antofagasta-CHI

Guaireña-PAR

Cuiabá-BRA

General Caballero-PAR

Fluminense-BRA

Everton-CHI

Barcelona-EQU

Universidad Catolica-EQU

Sorteio da Sul-Americana 2022

O sorteio de Sul-Americana, na próxima semana, dia 25/03. às 12h. A Conmebol definirá os 8 grupos da competição, com 32 times participantes. O sorteio terá 4 potes com os 32 times divididos pelo ranking da entidade, divulgado em dezembro de 2021. Pelo regulamento da competição, os 4 times provenientes da Libertadores entram no Pote 4. Equipes do mesmo país não podem se enfrentar, mesmo as que vieram da 3ª fase da Liberta.