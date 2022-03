Sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil: Ceará e Fortaleza no mesmo pote; veja regra, data e times

O Ceará obteve a classificação para a 3ª fase da Copa do Brasil ao eliminar a Tuna Luso, nesta terça-feira (15), no Castelão.

Com o resultado, além de colocar mais R$ 1,9 milhão no bolso, o Alvinegro se qualificou para 3ª fase, onde se une às equipes que entram nesta fase da competição, incluindo o Fortaleza e outros times do futebol brasileiro que estão na Libertadores, como Flamengo, Palmeiras, Corinthians e outras equipes.

Regras do sorteio da 3ª fase

Nesta fase, os 32 clubes são divididos em dois potes em virtude do ranking da CBF. Pela boa colocação, o Vovô e Leão estarão no mesmo Pote 1, portanto, não podem se enfrentar. As equipes do Pote 1 enfrentam as do Pote 2, com os confrontos definidos por sorteio.

Os times sorteados se enfrentam em sistema de dois jogos, com ordem dos confrontos também sorteada. Passa quem somar o maior número de gols nas duas partidas, sem critério de 'gol fora de casa'. Se houver igualdade nos 180 minutos, a vaga será decidida nos pênaltis.

Legenda: Sorteio da Copa do Brasil será na sede da CBF, no Rio de Janeiro Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Times da 3ª fase da Copa do Brasil

Dois 32 times, 22 já são conhecidos. Nesta quarta-feira (16), outras 7 equipes se unem aos classificados. Na quinta-feira (17) mais dois se qualificam, sobrando apenas um jogo Vitória X Glória de Vacaria (dia 23) para decidir o último que avança.

A coluna vai atualizar esta matéria conforme sejam conhecidos os times.

Pote 1:

Flamengo

Palmeiras

Atlético Mineiro

Athletico Paranaense

Santos

Fluminense

Corinthians

Fortaleza

Bahia

Ceará

América Mineiro

Atlético Goianiense

Botafogo

Bragantino

A definir

A definir

Pote 2

Cuiabá

Coritiba

Vila Nova

Remo

Juazeirense

Portuguesa-RJ

Ceilândia

Azuriz

A definir

A definir

A definir

A definir

A definir

A definir

A definir

A definir

Quando vai ocorrer o sorteio

A previsão é que o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil aconteça dia 28 de março, às 15h, dias após a definição do último classificado entre Vitória e Glória de Vacaria. O evento será transmitido pela CBF e você pode conferir aqui no Diário do Nordeste.