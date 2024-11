Volante do Fortaleza, Hércules celebra crescimento com Vojvoda e cita importância de pontuar fora

Decisivo, Hércules chegou aos 40 jogos pelo Fortaleza nesta temporada e vive boa fase na equipe. O jogador marcou três gols nos últimos quatro jogos do Brasileirão e é peça fundamental no meio-campo do Tricolor do Pici. O volante tem evoluído sob comando do técnico Juan Pablo Vojvoda. Vestindo a camisa do Leão, já foram 129 jogos, 19 gols e cinco assistências.

"Fico muito feliz com o desempenho. Tenho essa característica de pisar mais na área e finalizar forte, isso me dá confiança. Sempre que eu puder, quero estar ajudando o Fortaleza. Não só eu, mas a equipe inteira, estamos trabalhando duro no dia a dia, toda a equipe e comissão. Quem faz o gol ou ajuda lá atrás, ajuda o Fortaleza em campo. Isso é o que importa", afirma o atleta em entrevista ao site oficial do clube.

Na reta final do Brasileirão, o Fortaleza se prepara para enfrentar o Juventude após empatar com o Palmeiras. O volante projeta o duelo.

"Fizemos um grande jogo agora contra o Palmeiras, toda a equipe está de parabéns. Jogar no Allianz nunca é fácil e temos agora mais um jogo fora de casa contra o Juventude. Esperamos continuar nessa entrega para terminar a temporada com grandes objetivos conquistados. Contamos com o apoio do nosso torcedor nas partidas no Castelão, onde estamos invictos e somos fortes. Também vamos em busca de pontuar fora, que não será nada fácil nessa reta final", completa o jogador de 24 anos.

O Leão enfrenta o Juventude neste sábado (2), a partir das 18h30 (de Brasília). O duelo válido pela 32ª rodada do Brasileiro será no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.