Fortaleza embarca para duelo com o Juventude com cinco desfalques; veja relacionados

O Fortaleza embarcou no início da tarde desta sexta-feira (1), no Aeroporto Internacional Pinto Martins, para enfrentar o Juventude em mais uma rodada da Série A. O técnico Juan Pablo Vojvoda relacionou 24 atletas. O treinador argentino não vai poder contar com cinco atletas: Lucas Sasha, Tomás Cardona, e as novidades Pedro Augusto, Kauan e Machuca.

Cardona sentiu um incômodo ainda no aquecimento antes do duelo contra o Palmeiras, na rodada anterior. Já Lucas Sasha segue tratando edema na panturrilha direita. Já o goleiro Santos, já recuperado fisicamente, além de Kauan, não foram relacionados por opção do treinador. Machuca e Pedro Augusto também não embarcaram.

A equipe finalizou a preparação na capital cearense e embarcou em voo fretado para Porto Alegre. O duelo será neste sábado (2), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

VEJA RELACIONADOS: