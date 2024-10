Fortaleza de olho: Série A caminha para ter G7, com chance de G8 para vagas na Libertadores

No momento, a Série A do Campeonato Brasileiro prevê 6 vagas na Libertadores: 4 diretas (do 1º ao 4º) e duas na fase prévia (5º e 6º). O Fortaleza, em 3º, tem no momento vaga garantida na fase de grupos, restando 7 rodadas para o fim do campeonato.

Mas dependendo dos times brasileiros que forem campeões da Libertadores (Atlético e Bota são os finalistas) e Copa do Brasil (Atlético e Flamengo são os finalistas), aumentará o número de vagas diretas para as primeiras colocações, beneficiando o Leão de Aço. Hoje, o Fortaleza tem 57 pontos, 4 de vantagem para o 5º colocado, o Internacional, que teria vaga na pré-Libertadores.

Legenda: O Fortaleza é o 3ºcolocado da Série A com 57 pontos e hoje tem vaga direta na Libertadores Foto: Reprodução / Diário do Nordeste

Mas dependendo dos campeões da Libertadores e Copa do Brasil, as vagas diretas para a Libertadores de 2025 podem chegar até o G6.

Neste cenário, o adversário do Fortaleza por uma vaga direta passaria a ser o 7º colocado, o Bahia, com 46 pontos. A vantagem leonina é bem mais confortável, de 11 pontos.

Veja os cenários para o Fortaleza conseguir uma vaga direta na Fase de Grupos da Libertadores.

Vagas via G7

O G6 do Campeonato Brasileiro vira G7 se o Botafogo ganhar a Libertadores. Isso porque, o Bota é o líder da Série A com 64 pontos.

Se o Galo ganhar as duas Copas - Libertadores e Copa do Brasil - ele entra como campeão da Libertadores e abre uma vaga via Série A.

Se virar G7, serão 5 vagas diretas e duas na pré: Assim, o adversário do Fortaleza por uma vaga direta seria o São Paulo, hoje 6º com 51 pontos. O Leão tem 6 de vantagem para ele.

Vagas via G8

Se Botafogo ganhar a Libertadores e o Flamengo ganhar a Copa do Brasil (desde que se mantenha entre os 4), o Brasileirão vira G8, com os seis primeiros com vagas diretas e o 7º e 8º com vagas da Pré-Libertadores.

Se virar G8, serão 6 vagas diretas e duas na pré: Assim, o adversário do Fortaleza por uma vaga direta seria o Bahia, hoje 7º com 46 pontos. O Leão tem 11 de vantagem para ele.

Vagas via G9

Também há possibilidade de G9 caso o Cruzeiro seja campeão da Sul-Americana, mas não influencia na situação do Fortaleza. O time celeste está em 8º da Série A com 44 pontos.