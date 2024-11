Fortaleza defende tabu de 15 anos contra Juventude; veja números

Para se manter no G-4 da Série A e ainda sonhar com o título inédito do Campeonato Brasileiro Série A, o Fortaleza tentará manter uma invencibilidade longínqua que detém sobre o Juventude, adversário deste sábado (2), pela 32ª rodada do certame. Desde 2009 que o Juventude não conquista uma vitória sobre o Tricolor.

A última derrota do Leão para o Papo, portanto, ocorreu há 15 anos. Na ocasião, o time do Sul venceu pelo placar de 2 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi. Os gols foram marcados por Denner e Zezinho. A partida aconteceu pela Série B. Desde então, os clubes se enfrentaram em outras nove oportunidades, somando quatro vitórias Tricolores e cinco empates.

Veja os últimos dez jogos entre as equipes:

30/06/2024 - Fortaleza 2 x 1 Juventude - Série A

18/09/2022 - Juventude 1 x 1 Fortaleza - Série A

28/05/2022 - Fortaleza 1 x 1 Juventude - Série A

03/12/2021 - Fortaleza 1 x 0 Juventude - Série A

21/08/2021 - Juventude 1 x 1 Fortaleza - Série A

15/11/2018 - Fortaleza 4 x 1 Juventude - Série B

28/07/2018 - Juventude 0 x 3 Fortaleza - Série B

09/10/2016 - Fortaleza 1 x 1 Juventude - Série C

03/10/2016 - Juventude 0 x 0 Fortaleza - Série C

19/09/2009 - Juventude 2 x 0 Fortaleza - Série B

Legenda: Breno Lopes durante Fortaleza x Juventude Foto: LC Moreira/SVM

Duelo equilibrado no Rio Grande do Sul

Jogando em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, o Fortaleza venceu apenas em uma oportunidade, mas o Periquito também não conseguiu uma ampla vantagem e soma apenas duas vitórias neste recorte. Tendo se enfrentado em nove oportunidades, as equipes empataram seis vezes. No recorte geral, foram 19 embates. O Leão mais uma vez se sobressai, com oito vitórias e duas derrotas.

O jogo

Juventude e Fortaleza se enfrentam às 18h30 (de Brasília) deste sábado (2) no estádio Alfredo Jaconi. A partida é válida pela 32ª rodada da Série A. O time do Pici ocupa a terceira posição na tabela do torneio. Já o Alviverde é o 18º.