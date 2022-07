Vojvoda valoriza classificação diante do Ceará e elogia Pikachu: 'compromisso até o último minuto'

O Fortaleza avançou para as quartas de final da Copa do Brasil. Apesar da derrota para o Ceará nesta quarta-feira (13), a equipe segurou a vantagem do primeiro jogo e se garantiu na próxima fase do torneio. O jogo foi a despedida do artilheiro do time, Yago Pikachu, que vai para o futebol japonês. Em entrevista coletiva, o técnico Juan Pablo Vojvoda falou sobre o duelo e a saída do principal jogador.

“Temos que agradecer a ele por tudo que brindou ao time. Eu, pessoalmente, agradeço o seu compromisso até o último minuto da última partida. É um profissional e um grande jogador, e desejamos o melhor para ele. Minha função é encontrar uma variante. É no time completo que vamos encontrar essa substituição. Como podemos fazê-lo? Através da troca de sistema, de troca de.. nao sei se de ideia. A ideia é sempre um futebol de propor e ganhar jogo. É o nosso jeito. Mas temos que trabalhar para encontrar a melhor solução para substituir o Yago”, disse o treinador.

Legenda: Técnico do Fortaleza avalia importância da classificação. Foto: Reprodução/TV Leão

Com mais um objetivo cumprido, o de seguir na Copa do Brasil, ainda mais após eliminar o maior rival, Vojvoda garante que há outro ganho importante: ânimo para buscar a recuperação na Série A, onde o Leão é lanterna.

“É importante porque Clássico, o torcedor quer ganhar, eu quero ganhar. O Fortaleza é um time grande, é uma instituição que está crescendo a cada dia. Não há que se esquecer disso. Então a gente exige que o Fortaleza, em cada partida, cada competição, seja protagonista. Aconteceu isso no começo do ano, na Libertadores e está acontecendo na Copa do Brasil. Isso dá forças para continuar conseguindo objetivos. Esse é um momento muito importante. Necessitamos de todos. E pensar novamente. E resolver tudo juntos, como sempre acontece. Com apoio da diretoria e do torcedor. Necessitamos melhorar e acredito que este grupo tem a força mental e capacidade técnica para ultrapassar essa situação do Campeonato Brasileiro”, concluiu.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA:

