Vojvoda exalta classificação do Fortaleza às oitavas da Liberta apesar de derrota: 'signifca muito'

O Fortaleza avançou às oitavas da Libertadores apesar de ter sido derrotado pelo Racing por 1 a 0 na última rodada da fase de grupos. As equipes se enfrentaram no Estádio El Cilindro, na capital argentina, na noite desta quinta-feira (29). O técnico Juan Pablo Vojvoda avaliou o desempenho do time que sofreu o único gol da partida nos acréscimos do segundo tempo.

"Objetivo era defender, teríamos uma pressão sempre alta deles, o Racing é a melhor equipe com essas características, com atacantes agressivos, potentes. Creio que o Racing dominou com bola principalmente no segundo tempo. Mas o nosso objetivo era defender e contra-atacar", revelou Vojvoda.

"Tivemos uma opção antes do gol de Martínez, há esses aspectos. Fica esse sabor amargo pelo esforço feito pelos jogadores, mas temos que valorizar a constituição do objetivo de passar às oitavas. Não estamos em um bom momento, sabemos, e classificar significa muito para o clube", completou o treinador.

O Tricolor do Pici volta a campo no domingo (1), quando enfrenta o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O duelo será no Maracanã, a partir das 18h30 (de Brasília).