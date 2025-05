Fortaleza é o único time nordestino a avançar às oitavas da Libertadores duas vezes

O Fortaleza avançou mais uma vez para as oitavas da Copa Libertadores. Na noite desta quinta-feira (29), a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda foi derrotada por 1 a 0 pelo Racing, mas conseguiu a classificação. Assim, tornou-se o único time nordestino a alcançar a fase de mata-mata duas vezes na história da competição. O Bahia, no entanto, segue com a melhor campanha, quando chegou às quartas da disputa em 1989. As equipes são as únicas representantes da região este ano.

Quando disputou a competição pela primeira vez, em 2022, também comandado por Vojvoda, o clube cearense passou na segunda colocação do Grupo F, superado apenas pelo Colo-Colo, que ficou com a ponta da tabela. O grupo, no entanto, foi eliminado nas oitavas pelo Estudiantes. Após empatarem em 1 a 1 na Arena Castelão, o time argentinou venceu o Tricolor por 3 a 1 no duelo da volta.

Em 2023, o time caiu na pré-Libertadores ainda na segunda fase pelo Cerro Porteño. Com isso, a equipe foi disputar a Sul-Americana onde chegou até a final. O grupo foi vice-campeão após ser derrotado pela LDU nos pênaltis.

BAHIA

O Bahia é a equipe nordestina com mais participações na competição: quatro. Nesta temporada, a equipe foi eliminada após encerrar a fase de grupos com duas vitórias, um empate e três derrotas. A última ocorreu nesta quarta-feira (28), quando o plantel comandado por Rogério Ceni foi superado pelo Internacional.

O Esquadrão, no entanto, tem a melhor campanha de um clube nordestino no torneio continental. Após conquistar o título de campeão nacional de 1988, o grupo conseguiu a vaga para o ano seguinte da competição. A equipe chegou às quartas de final da competição quando caiu pelo Colorado outra vez.

O time também disputou as edições de 1960 e 1964, mas foi eliminado de forma precoce.



SPORT

O Sport participou de duas edições: em 1988 e 2009. Na primeira, o Leão da Ilha caiu ainda na fase de grupos. Quase 20 anos depois, a equipe pernambucana voltou a disputar a competição e avançar para a fase de mata-mata. Para chegar às oitavas, o grupo superou Palmeiras, Colo-Colo e LDU como líder de grupo. Nas oitavas, a equipe reencontrou o time paulista e foi eliminado.