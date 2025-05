Quais times brasileiros avançaram às oitavas da Libertadores? Veja detalhes do sorteio

Seis das sete equipes brasileiras avançaram para as oitavas de final da Libertadores. A última definição ficou para esta quinta-feira (29), após a derrota do Fortaleza para o Racing, no Estádio El Cilindro, na Argentina. Além do Tricolor do Pici, São Paulo, Internacional, Palmeiras, Botafogo e Flamengo também estão no mata-mata da competição em 2025. O sorteio dos adversários será no dia 2 de junho, às 12h (de Brasília).

Fortaleza

O Fortaleza encerrou a fase de grupos em segundo do Grupo E, com nove pontos somados. A equipe foi derrotada pelo Racing nos acréscimos. Com isso, encerrou a fase de grupos com duas vitórias, três empates e uma derrota.

Botafogo

Atual campeão do torneio, o Botafogo avançou como vice do Grupo A, com os mesmos 12 pontos do Estudiantes, que está acima. A equipe fechou a fase de grupos com quatro vitórias e duas derrotas. Na última rodada, o plantel comandado pelo português Renato Paiva venceu o Universidad do Chile por 1 a 0.

Flamengo

O Flamengo avançou às oitavas em segundo do Grupo C também com a mesma pontuação da LDU, líder. A diferença ficou no saldo de gols, quesito em que a equipe peruana superou o Rubro-Negro. Em seis jogos do time carioca, foram três vitórias, dois empates e uma derrota.

São Paulo

O São Paulo avançou na competição como líder do Grupo D, com 14 pontos. A equipe fez uma campanha com quatro vitórias e dois empates. O último confronto foi contra o Talleres, com placar de 2 a 1 para os paulistas. O Libertad avançou em segundo.

Palmeiras

Brasileiro com a melhor campanha na fase de grupos, o Palmeiras garantiu classificação antes da última rodada. A equipe de Abel Ferreira venceu as seis partidas e tem 100% de aproveitamento. A última vitória foi uma goleada por 6 a 0 em cima do Sporting Cristal.

Bahia

O Bahia foi a única equipe a não avançar às oitavas. A equipe comandada por Rogério Ceni encerrou a participação na edição de 2025 em terceiro lugar do Grupo F após ser derrotada pelo Intercional por 2 a 1, líder.