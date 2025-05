Veja quem o Fortaleza pode enfrentar nas Oitavas de Final da Libertadores; Sorteio será no dia 2

O Fortaleza garantiu vaga nas Oitavas de Final da Libertadores nesta quinta-feira (29), mesmo com derrota por 1x0 para o Racing em Avellaneda, na Argentina. Com o resultado, o Leão foi 2º do Grupo E com 8 pontos.

Assim, pelo regulamento, o Tricolor de Aço enfrentará um dos 8 primeiros colocados. O sorteio será no dia 2 de junho, segunda-feira, às 12 horas, na sede da Conmebol. Os jogos das Oitavas de Final acontecem em agosto, nos dias 13 (ida) e 20 (volta).

O Leão tem a possibilidade de enfrentar quatro argentinos, três brasileiros, e um equatoriano.

Lembrando que o sorteio não tem travas, ou seja, o Leão pode encarar times brasileiros ou reencontrar o Racing, que esteve em seu grupo.

Veja quem o Leão pode enfrentar:

Estudiantes/ARG (líder do Grupo A)

River Plate/ARG (líder do Grupo B)

LDU (líder do Grupo C)

São Paulo (líder do Grupo D)

Racing (líder do Grupo E)

Internacional (líder do Grupo F)

Palmeiras (líder do Grupo G)

Vélez Sarsfield (Grupo H)

Análise:

Dos 8 primeiros colocados, três seriam pedreiras: Palmeiras, que venceu todos seus jogos na 1ª fase, River Plate, que tem um dos melhores elencos da América do Sul, e Estudiantes/ARG, que foi líder do Grupo do Botafogo, e é muito competitivo.

Outros dois três adversários seriam difíceis: São Paulo, que fez ótima campanha na 1ª Fase e não perde há 15 jogos na Libertadores, o Internacional, que foi líder do Grupo da 'Morte', e Racing, que foi do grupo do Leão e é um time forte.

Já dois adversários são acessíveis. A LDU, que foi líder do Grupo do Flamengo, mas está enfraquecida, se aproveitando de uma fase de grupos ruim do time carioca, e o Vélez Sarsfield, que é foi campeão argentino do ano passado, mas foi completamente reformulado após a valorização de seus jogadores e ainda está se ajustando com novo comando e elenco menos qualificado.

Só para constar, se classificaram em 2º colocados de seus grupos além do Fortaleza:

Botafogo, Universitário/PER, Flamengo, Libertad, Atlético Nacional/COL, Cerro Porteño e Peñarol.