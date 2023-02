Vojvoda elogia opções no elenco do Fortaleza e projeta estreia na Libertadores

O técnico Juan Pablo Vojvoda concedeu entrevista coletiva após a vitória do Fortaleza por 3 a 0 diante do CSA, no Presidente Vargas, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. O treinador elogiou as opções de elenco no Leão - um time alternativo entrou em campo - e projetou a estreia na Libertadores, que será na quinta-feira (23), contra o Deportivo Maldonado, às 21 horas, no Uruguai.

"Todo planejamento tem inconvenientes e lesões podem acontecer. Neste esporte os jogadores estão expostos a isso. Até aqui, oportunizamos muitos jogadores, ganhamos jogos, perdemos outros, e quando perdemos sentimos a reação do time. Estamos bem com que observamos no treino no dia a dia e o reagir do time em cada momento", disse ele, sobre o planejamento traçado até aqui.

O Leão disputou 10 jogos em 2023, vencendo 8 e perdendo dois. Sobre as baixas citadas por Vojvoda, são as ausências de Moisés, Lucas Crispim e Pedro Rocha, todos no departamento médico do clube.

Confira a coletiva completa:

Estreia na Libertadores

Sobre o confronto com o Deportivo Maldonado, Vojvoda comentou, lembrando que o Leão decidirá em casa, no Castelão, no dia 2 de março, às 21 horas.

"Então, estamos próximos de um jogo importante, mas vamos definir na nossa casa, em 180 minutos. Será um jogo muito disputado e dificil. Teremos que estar com a cabeça e o físico preparados para estas partidas".

Elogio ao elenco

Diante do CSA, um time alternativo entrou em campo e dominou a partida no PV. Jogadores como Calebe e Guilherme estrearam. O treinador leonino elogiou o grupo tricolor.

"Teríamos pouco tempo do jogo do Bahia para este jogo. Analisamos bem a parte física e jogadores que não vinham jogando tiveram minutos. Acho que a rotação era necessária e o funcionamento foi condizente com o treinamentos. Eles responderam bem. Temos um elenco com muita concorrência interna, e isso aumenta o nível de time também".